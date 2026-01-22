針對ESPN資深記者Baxter Holmes爆料湖人隊治理人珍妮巴斯（Jeanie Buss）近年對當家球星詹姆斯（LeBron James）心生不滿、甚至動過交易念頭的報導，珍妮巴斯今（22）日正式發表聲明嚴正否認，並強調這些謠言對於這位為球隊做出巨大貢獻的球星極其不公。
湖人巴斯「家庭內鬥」 拖累球星
珍妮巴斯在聲明中表示：「考慮到勒布朗為湖人所做的一切偉大貢獻，讓他被捲入我的家庭紛爭是非常不正確的。若說我不感激他的付出，那絕非事實，這對他來說完全不公平。」
這起風波源於Holmes對巴斯家族出售湖人多數股權給馬克沃爾特（Mark Walter）後續影響的深度調查。報導中披露了自2013年老巴斯（Dr. Jerry Buss）去世後，巴斯子女間的權力鬥爭，而詹姆斯與球隊管理層的關係則被描述為其中的犧牲品。
爆料內容 權力鬥爭與「救世主」情節
先前的爆料指出，珍妮巴斯曾私下抱怨詹姆斯的「自我意識過強」，且不滿詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）所屬的經紀公司Klutch Sports對組織施加過多控制。此外，報導還提到珍妮對於外界將詹姆斯視為「救世主」感到不悅，認為外界將球隊起死回生的功勞全歸給詹姆斯的「選擇」，而非管理層的經營。
針對威斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案失敗後的責任歸屬，以及球隊在2024年選秀選入布朗尼（Bronny James）等事件，報導皆宣稱珍妮對詹姆斯拒絕承擔責任或欠缺感激的態度感到心寒，甚至曾考慮將他交易至同城球隊洛杉磯快艇。
唐西時代下的流言蜚語
隨著湖人自換來唐西奇（Luka Dončić）後正式進入後詹姆斯時代的新舊交替期，詹姆斯與湖人的關係始終是外界關注焦點。儘管報導細節將矛盾回溯至2022年，但珍妮巴斯選擇在此時迅速發聲，顯然是為了在2月交易截止日前穩定軍心。
雖然珍妮巴斯在管理層中仍保有實權，但目前球隊的最終決定權已掌握在大股東沃爾特手中。詹姆斯即將在今年41歲之際面臨合約到期與退休抉擇，珍妮的這份聲明也被視為維護雙方最後情分的公關舉措。
消息來源：ESPN
