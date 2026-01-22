我是廣告 請繼續往下閱讀

▲里夫斯本季場均26.6分，投籃命中率50%，已成長為全明星級球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲Klutch Sports負責人保羅今日在播客節目中以粗口回應這樁醜聞。（圖／美聯社／達志影像）

隨著ESPN揭露洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）與當家球星詹姆斯（LeBron James）關係轉冷的內幕，這場權力鬥爭已演變為一場全國性的輿論攻防。今（22）日，《CBS Sports》記者Sam Quinn與詹姆斯的經紀人里奇保羅（Rich Paul）紛紛對此做出強硬回應。而美媒《ClutchPoints》的一篇文章隱約指出這場宮鬥的幕後原因，與湖人今年夏天可能出現的續約風暴有關，屆時他們將決定要留下里夫斯（Austin Reaves）、還是詹姆斯。從詹姆斯經紀人里奇·保羅（Rich Paul）之間的「交易里夫斯論」，就能看出湖人內部的氛圍不太一樣，雖然詹姆斯表示那只是自己經紀人的態度，但仍引起了外界討論。原因在於湖人在今年休賽季很難將這兩人同時簽下。很顯然詹姆斯的事業許多都在洛城，他並不想要離開，這在之前許多交易傳聞出現時都能看出。但在唐西奇（Luka Dončić）到來之後，球隊已有了新領袖，而里夫斯被視為「唐西奇時代」的重要一員，球團不可能白白讓他離開。美媒《ClutchPoints》指出湖人正處於建隊的十字路口。由於薪資上限壓力，湖人今夏可能面臨必須在詹姆斯與全明星後衛里夫斯之間做出抉擇的窘境。里夫斯本季場均26.6分，投籃命中率50%，已成長為全明星級球員。詹姆斯則是擁有交易否決權，且今年夏天將成為自由球員。在2月交易截止日前，總管佩林卡（Rob Pelinka）必須決定是要為了未來進行「去詹化」的重建，還是繼續完成這場伴隨著管理層矛盾的詹姆斯退役巡演。隨著唐西奇已成為球隊實質上的戰術核心，這場長達8年的「勒布朗時代」似乎正以一種最難看的方式進入倒數計時。針對珍妮巴斯不滿外界將詹姆斯塑造成「救世主」的報導，《CBS Sports》記者Sam Quinn在個人社群媒體上火力全開。他直言：「自從珍妮巴斯接手湖人管理層以來，球隊取得的每一分成功，都要歸功於勒布朗詹姆斯，全部都是。他被視為救世主，因為他就是救世主，我實在想不出珍妮巴斯有什麼值得邀功的地方。湖人之前爛得一塌糊涂，是勒布朗把球隊重新帶回正軌。」根據《ESPN》記者Baxter Holmes的報導，巴斯認為詹姆斯2018年的加盟是「他選擇了湖人」，而非球隊管理層被動等待拯救。然而，輿論普遍認為，若非詹姆斯到來並隨後吸引戴維斯（Anthony Davis）加盟，湖人至今可能仍困在重建泥淖。Klutch Sports負責人保羅今日在播客節目中以粗口回應這樁醜聞。他表示：「誰**在乎！我看到了一些流出來的東西，很明顯他們在談論各種不同的情況，尤其是關於我們可能擁有的影響力之類的。」此舉顯然是在回擊巴斯對Klutch Sports「干政」的指控。報導還提到，巴斯私下認為湖人選入布朗尼（Bronny James）促成父子同台，詹姆斯理應「心懷感激」，但她感受不到詹姆斯的謝意。這種「施恩者」的心態再次點燃了詹姆斯陣營與媒體的怒火。