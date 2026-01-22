我是廣告 請繼續往下閱讀

經過長期的合約拉鋸戰，紐約洋基隊今（22）日終於傳出重大補強消息。明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）已與洋基隊達成協議，簽下一份為期5年、總價值1.625億美元（約合新台幣51.5億元）的續約合約，正式結束這場涉及紐約大都會、多倫多藍鳥及芝加哥小熊等隊的自由球員爭奪戰。根據ESPN記者Jeff Passan的報導，這份合約不僅包含2000萬美元（約合新台幣6.3億元）的簽約金，還附帶完整的「不可交易條款（No-trade clause）」。此外，貝林傑保留了高度的靈活性，在合約的第二年（2027年）與第三年（2028年）賽季結束後，皆擁有跳脫合約（Opt-out）的權利。現年30歲的貝林傑，曾是洛杉磯道奇隊的MVP與看板球星，但在2021與2022年經歷了嚴重的職業生涯低谷。隨後他轉戰小熊隊找回狀態，並在2024年12月透過交易來到紐約。在剛剛結束的2025賽季中，貝林傑打出了自2019年MVP賽季以來最亮眼的成績單，出賽場次：152場，打擊三圍：.272/.334/.480，敲出29轟和98分打點，bWAR值5.1是全隊僅次於「法官」賈吉（Aaron Judge）的高水準表現。他的左打火力和出色的外野防守，幫助洋基隊重返季後賽。儘管洋基在美聯分區系列賽（ALDS）止步，但貝林傑的貢獻無疑是球隊今年能維持競爭力的關鍵。在簽回貝林傑後，洋基隊成功填補了賈吉（Aaron Judge）身邊的外野戰力空缺。即便葛里遜（Trent Grisham）已接受合格報價回歸，貝林傑的續留才真正穩固了打線核心。洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）接下來的目標預計將轉向補強後援投手戰力，以及尋找打線後段的高價值戰力。目前洋基在整體戰力布局上仍被認為稍遜於多倫多藍鳥，若要在2026年賽季重返巔峰，管理層仍需在接下來的休賽期展現更多作為。貝林傑在季末受訪時曾表示：「穿上這身條紋球衣的時光令人難以置信。洋基體育場、球迷、組織以及休息室文化都非常特別。雖然我們今年功虧一簣，但能成為這個團體的一員真的很棒。」如今，他將帶著這份使命感，繼續在紐約追求冠軍戒指。