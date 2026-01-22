一名大陸講師「周老師」周媛在鏡頭前示範如何讓女性變得更有魅力，「我的眼神給出去了，我的身體形成一個X型」意外成為迷因梗，掀起網友模仿熱潮，不僅素人爭相跟拍，連女星安心亞也跟上熱潮，昨（21）日分享模仿影片，說著經典台詞、擺出眼神和動作讓粉絲們笑翻，影片吸引97萬人觀看，留言表示：「太好笑了！」、「超越原版，太可愛了」。
周媛眼神給出去成迷因 安心亞神模仿笑翻
安心亞昨（21）日在IG分享模仿影片，畫面中她一邊做造型，一邊生動講著周媛的經典台詞，比出誇張動作說：「你叫我，我的眼神給出去，你再叫我，是不是感覺不一樣？我的身體呈現X型，什麼是X型？我的眼神往這裡、身體往這裡，形成一個交叉型。」
安心亞模仿片流出 網友笑喊：超越原版
安心亞模仿影片曝光後，網友留言笑翻：「學得超像，好好笑」、「超級強」、「好可愛」、「非常靈動」、「特別去看原版，模仿功力真的很強，甚至超越原版」、「你太漂亮了，不需要靈動」、「沒有叫你演那麼真」，影片上傳不到一天已經累積97萬人觀看。
周媛近來在網路推廣女性魅力課程，主打透過特定的視線交流與肢體律動，影片中她金句連連，包括「叫我！幹嘛」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X型」，示範完動作後，周媛還露出嫵媚笑容詢問現場學員：「是不是靈動啦。」這段影片近來在網路上爆紅，不僅許多素人爭相模仿，甚至還有AI二創影片大量出現，引發話題。
資料來源：安心亞IG
