我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（如圖）昨日在IG分享模仿影片，畫面中她一邊做造型，一邊生動講著周媛的經典台詞，比出誇張動作。（圖／安心亞IG @xinya_an）

▲周媛（如圖）近來在網路推廣女性魅力課程，主打透過特定的視線交流與肢體律動，影片中她金句連連。（圖／周媛抖音）

一名大陸講師「周老師」周媛在鏡頭前示範如何讓女性變得更有魅力，「我的眼神給出去了，我的身體形成一個X型」意外成為迷因梗，掀起網友模仿熱潮，不僅素人爭相跟拍，連女星安心亞也跟上熱潮，昨（21）日分享模仿影片，說著經典台詞、擺出眼神和動作讓粉絲們笑翻，影片吸引97萬人觀看，留言表示：「太好笑了！」、「超越原版，太可愛了」。安心亞昨（21）日在IG分享模仿影片，畫面中她一邊做造型，一邊生動講著周媛的經典台詞，比出誇張動作說：「你叫我，我的眼神給出去，你再叫我，是不是感覺不一樣？我的身體呈現X型，什麼是X型？我的眼神往這裡、身體往這裡，形成一個交叉型。」安心亞模仿影片曝光後，網友留言笑翻：周媛近來在網路推廣女性魅力課程，主打透過特定的視線交流與肢體律動，影片中她金句連連，包括「叫我！幹嘛」、「眼神給出去」、「我的身體形成了一個X型」，示範完動作後，周媛還露出嫵媚笑容詢問現場學員：「是不是靈動啦。」這段影片近來在網路上爆紅，不僅許多素人爭相模仿，甚至還有AI二創影片大量出現，引發話題。