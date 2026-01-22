金州勇士隊的動盪局勢正從球員席延燒至教練團。根據《The Ringer》記者Logan Murdock的最新報導，勇士總教練科爾（Steve Kerr）與球隊的合約即將於本賽季結束後到期，儘管科爾對外保持沉默，但多位消息人士透露，勇士助理教練團已在「科爾不會續留」的預期下運作，甚至開始在聯盟中尋找下賽季的工作。
助教團集體尋求後路 王朝終點的徵兆？
Murdock在報導中指出，截至本周三為止，科爾尚未與勇士簽署任何續約協議。內部消息來源表示，勇士隊內多位助教已認定這將是雙方合作的最後一季。事實上，離職潮早已露出端倪，長期擔任助理教練的德馬科（Chris DeMarco）已於上個月離職，轉任WNBA紐約自由人隊的總教練。目前留在隊內的教練成員也正積極調查聯盟各隊職缺，為潛在的「後科爾時代」做準備。
在本賽季失去明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士隊的競爭力大幅縮減。儘管科爾在受訪時仍試圖保持正面，強調球隊擁有梅爾頓（De’Anthony Melton）與霍福德（Al Horford）等老將深度足以競爭，但現實是，面對柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等核心陣容的老化，勇士已逐漸退出爭冠行列。
消息人士觀察到，隨著賽季推進，科爾在賽後顯得比以往更加疲憊。對於一位曾以公牛隊球員身份及勇士隊教練身份奪下多座冠軍、並入選NBA歷史15大名帥的人而言，「無法贏球」或許是促使他決定轉向的主因。
退休、轉任管理職還是重返轉播台？
如果科爾確定在今夏約滿後告別大通中心（Chase Center），他的選擇將非常廣泛。憑藉其輝煌的執教戰績，若他選擇進入自由市場，多支球隊恐將不惜解雇現任教練以爭取他的加盟。然而，科爾過去在鳳凰城太陽曾有過成功的管理層經驗，也曾在轉播台擔任評論員，這意味著他極有可能在不離開籃球圈的情況下，選擇結束教練生涯。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前正面臨沉重的公眾壓力，若無法在交易截止日前完成有意義的補強，勇士不僅可能面臨季後賽出局的命運，更可能在今夏同時失去這位帶領球隊奪下四座冠軍的功勳教練。
消息來源：The Ringer
我是廣告 請繼續往下閱讀
Murdock在報導中指出，截至本周三為止，科爾尚未與勇士簽署任何續約協議。內部消息來源表示，勇士隊內多位助教已認定這將是雙方合作的最後一季。事實上，離職潮早已露出端倪，長期擔任助理教練的德馬科（Chris DeMarco）已於上個月離職，轉任WNBA紐約自由人隊的總教練。目前留在隊內的教練成員也正積極調查聯盟各隊職缺，為潛在的「後科爾時代」做準備。
在本賽季失去明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士隊的競爭力大幅縮減。儘管科爾在受訪時仍試圖保持正面，強調球隊擁有梅爾頓（De’Anthony Melton）與霍福德（Al Horford）等老將深度足以競爭，但現實是，面對柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等核心陣容的老化，勇士已逐漸退出爭冠行列。
消息人士觀察到，隨著賽季推進，科爾在賽後顯得比以往更加疲憊。對於一位曾以公牛隊球員身份及勇士隊教練身份奪下多座冠軍、並入選NBA歷史15大名帥的人而言，「無法贏球」或許是促使他決定轉向的主因。
如果科爾確定在今夏約滿後告別大通中心（Chase Center），他的選擇將非常廣泛。憑藉其輝煌的執教戰績，若他選擇進入自由市場，多支球隊恐將不惜解雇現任教練以爭取他的加盟。然而，科爾過去在鳳凰城太陽曾有過成功的管理層經驗，也曾在轉播台擔任評論員，這意味著他極有可能在不離開籃球圈的情況下，選擇結束教練生涯。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前正面臨沉重的公眾壓力，若無法在交易截止日前完成有意義的補強，勇士不僅可能面臨季後賽出局的命運，更可能在今夏同時失去這位帶領球隊奪下四座冠軍的功勳教練。