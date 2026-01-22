全球影壇年度盛事、2026年第98屆奧斯卡金像獎（Academy Awards）入圍名單，將於今（22）日格林威治標準時間13:30、台灣時間晚間9點30分正式公佈，可在Oscars YouTube上收看。隨著頒獎季開始，根據被視為奧斯卡前哨戰的「評論家選擇獎」（Critics' Choice Awards）風向球顯示，今年的競爭名單可說是眾星雲集、戰況激列，除了好萊塢兩代男神正面對決，台灣電影《左撇子女孩》能否殺出重圍，成為今晚台灣觀眾最大看點。
兩代男神巔峰對決 李奧納多、甜茶預約影帝門票
在最受矚目的「最佳男主角」獎項中，兩位實力派男星呼聲最高。奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在保羅湯瑪斯安德森執導的政治驚悚大片《一戰再戰》（One Battle After Another）中，以深沉而極具爆發力的演技，被視為領跑者；而好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）則在《橫衝直闖》（Marty Supreme）中，交出突破性演出。兩人預計將毫無懸念搶下入圍門票，上演一場跨世代的影帝爭奪戰。
台灣之光！《左撇子女孩》挑戰闖進最終5強
國內影迷最關心的，莫過於代表台灣出征奧斯卡的《左撇子女孩》。該片目前已成功通過第一關，入選「最佳國際影片」（原最佳外語片）的前15強短名單（Shortlist）。今晚揭曉的名單中，該片是否能再下一城，擠進最終5部入圍名單，站上世界最高電影殿堂，全台影迷都屏息以待。
影后戰況膠著 亞莉安娜女配角對決老將
在女主角方面，實力派女星潔西巴克利（Jessie Buckley）憑藉改編自同名小說的《哈姆奈特》（Hamnet）強勢來襲，將對上在《媽的踹爆你》中有驚人表現的蘿絲拜恩（Rose Byrne），兩人皆是影后的熱門人選。
配角獎項同樣精彩，最佳男配角目前戰況混沌，態勢不明確。最佳女配角則呈現世代對決的局面，資深老將艾美麥蒂根（Amy Madigan）以《凶器》展現老辣演技，將正面迎戰在歌舞大片《魔法壞女巫：第二部》（Wicked Part Two）中展現歌喉與演技的小天后亞莉安娜（Ariana Grande）。
串流與大戲爭鳴 怪奇物語、魷魚遊戲話題不斷
除了電影類別，今年影視產業在電視類別的競爭同樣受到關注。多部大戲如描繪青春躁動的《混沌少年時》、職人劇《匹茲堡醫魂》以及揭露影視秘辛的《片廠風雲》都是近期熱議話題。而串流霸主Netflix的兩大王牌，科幻神劇《怪奇物語》與全球現象級影集《魷魚遊戲》，預計也將在相關獎項名單中佔有一席之地，反映串流平台在全球娛樂產業的影響力。
2026第98屆奧斯卡金像獎入圍名單公布直播平台
網路直播：Oscars Youtube
2026第98屆奧斯卡金像獎入圍完整名單
（不斷更新）
最佳影片
最佳導演
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳國際影片
最佳動畫長片
最佳原創劇本
最佳改編劇本
最佳攝影
最佳剪輯
最佳原創配樂
最佳原創歌曲
最佳音效
最佳美術設計
最佳服裝設計
最佳妝髮設計
最佳視覺效果
最佳動畫短片
最佳實景短片
最佳紀錄長片
最佳紀錄短片
