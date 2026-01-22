我是廣告 請繼續往下閱讀

▲早在2022年，珍妮巴斯就曾私下流露不想與詹姆斯續約的念頭，主要導火線在於她認為詹姆斯擁有的「巨星自我（Ego）」過度膨脹。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮私下認為詹姆斯應當對球隊促成「父子同台」心懷感激，但她卻感受到詹姆斯並無謝意。（圖／美聯社／達志影像）

隨著ESPN爆出洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）與當家球星詹姆斯（LeBron James）之間長年不合的內幕，NBA著名內幕記者海恩斯（Chris Haynes）對此發表了耐人尋味的觀點。他指出，這種層級的爆料選在此時流出絕非偶然，通常預示著湖人隊即將迎來震撼聯盟的「大動作」。海恩斯在周三的《SiriusXM NBA Radio》節目中公開質疑這份報導出現的動機。他表示：「我只想問：『為什麼是現在？』通常當這類消息開始滴水穿石般地滲透出來時，代表某些大事即將發生。我不知道具體是什麼，但這就是NBA圈子運作的典型模式。」這份由《ESPN》記者Baxter Holmes撰寫的長篇報導，詳述了珍妮巴斯如何對詹姆斯的「巨星自我」感到厭煩，並對其經紀公司Klutch Sports的過度干權感到不滿。報導甚至提到，珍妮曾在私下討論中提議將詹姆斯交易至快艇隊。報導指出，雙方關係的真正分水嶺是2021年為了取悅詹姆斯而發動的威斯布魯克（Russell Westbrook）交易案。該交易最終以失敗告終，導致湖人無緣季後賽，而詹姆斯隨後表現出的「推卸責任」態度令珍妮巴斯極度反感。更令人震驚的是，即便在2024年選秀會選入詹姆斯之子布朗尼（Bronny James）後，珍妮私下認為詹姆斯應當對球隊促成「父子同台」心懷感激，但她卻感受到詹姆斯並無謝意。儘管珍妮昨日透過《The Athletic》發聲明稱報導「極不公平」，並強調詹姆斯是被捲入巴斯家族的內鬥，但海恩斯認為流言已難以遏止。海恩斯的「大事預告」背後有著清晰的脈絡。詹姆斯目前已高齡41歲，且合約將在本賽季結束後到期，屆時他將成為完全自由球員。與此同時，湖人隊已明確將長期願景轉向新核心唐西奇（Luka Dončić），這代表詹姆斯在球隊的地位已從「不可或缺」轉變為「可以變動」。在2月交易截止日前夕，這份爆料被視為湖人管理層可能正在為「後詹姆斯時代」鋪路，或是雙方正處於分道揚鑣的邊緣。正如海恩斯所言，在洛杉磯，消息流出的時機點往往就是行動的訊號，現在外界關注的焦點不再是報導內容的真偽，而是接下來湖人會拋下什麼樣的震撼彈。