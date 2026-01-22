我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）受訪時給出堅定回應，強調球團完全沒有交易巴特勒的打算，並深信他能像去年剛加盟時一樣，再次成為灣區的能量來源。（圖／美聯社／達志影像）

NBA賽場的變化總是瞬息萬變，但對於金州勇士(Golden State Warriors)而言，近日劇變彷彿以超音速般襲來。在明星前鋒J.巴特勒(Jimmy Butler)確診右膝前十字韌帶(ACL)撕裂賽季報銷後的首場比賽，勇士在主場以127:145慘敗給多倫多暴龍(Toronto Raptors)。這場比賽的勝負似乎已成次要，全場焦點全落在勇士如何應對失去巴特勒後的陣容重組，以及那位被冷凍多時的年輕前鋒，J.庫明加(Jonathan Kuminga)。這是一個哀悼損失的夜晚，也是勇士重新評估短期與長期方向的起點。在連續16場比賽被教練以「DNP-CD」(教練決定不需上場)冷凍後，庫明加終於獲得解禁機會。他在這場大比分落後的比賽中替補上陣，全場10投7中攻下20分，並帶領二軍發起一波反撲，展現了優異的進攻效率。總教練S.科爾(Steve Kerr)賽後對這位年輕前鋒給予高度肯定：除了庫明加，射手B.希爾德(Buddy Hield)也貢獻了25分，三分球6投6中彈無虛發，這兩人的火力將是勇士填補巴特勒空缺的重要選項。面對巴特勒留下的巨大攻防缺口，勇士正式進入「實驗模式」。科爾坦言，失去一位聯盟頂尖球星讓整支球隊的拼圖完全改變。「現在所有可能性都在檯面上(Everything's a possibility right now)，」科爾說道，「當你不僅失去一名陣中大將，而是失去聯盟最強球員之一時，一切都變了。拼圖完全不同了，所以我們絕對會嘗試各種不同的陣容組合與搭配。一個人會影響其他四個人的運作。」賽前，科爾曾點名陣中的板凳深度，特別提到D.梅爾頓(De'Anthony Melton)與老將A.霍福德(Al Horford)將分擔更多責任。然而，如何將這些零件重新組裝成具競爭力的陣容，將是勇士教練團的艱鉅挑戰。面對這場慘敗與未知的未來，球隊防守核心D.格林(Draymond Green)在賽後記者會上顯得語重心長。「首要任務是試著找出解決方案，」格林表示，「如果認為一個人就能解決問題，或是我們能在一天內就修好它，那是不切實際的。那樣想反而低估了吉米帶給球隊的價值。」勇士以6勝2敗的成績結束了這波8場主場連戰，雖然戰績不俗，但巴特勒的報銷讓這一切蒙上陰影。距離交易截止日僅剩兩週，勇士必須盡快在內部挖潛與外部交易之間做出決斷。庫明加的回歸或許是內部解方的一線曙光，但在這場慘敗之後，勇士距離「修復」顯然還有一段漫長的路要走。