美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間2026年1月24日上午9點，挑戰徒手攀登高達508.2公尺的台北101。而台北101董事長賈永婕20日率領團隊進行拜拜儀式，先前她接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，提到見到霍諾德本人的時候，覺得格外親切，好像已經認識很久了。霍諾德攀登101消息一出掀起討論，甚至引來部分酸民留言，表示不支持玩命活動，對此賈永婕高EQ回應：「一起來加油。」
霍諾德本週六將徒手攀登台北101，全程無繩索、無裝備也引來外界熱議，不少台灣人替他加油，甚至已訂閱好Netflix將準時收看。不過高難度挑戰也引來部分酸民質疑，在賈永婕的貼文下留言：「實在替他擔心，也為101的形象擔心」、「不支持玩命活動！」、「一個外國男子攀爬國家門面建築，意外跌落的話，你要怎處理？」對此，賈永婕也親自回覆，表示「一起幫他加油！」同時承諾安全第一。
霍諾德攀登101倒數 賈永婕鬆口第一印象
事實上，賈永婕先前回應《NOWNEWS今日新聞》，表示兩人雖然過去沒見過面，但是看過他的紀錄片還有IG上的影片，因此見到本人時覺得格外親切，兩人好像已經認識很久了。
另外，賈永婕也透露點頭原因，表示自己上任101董事長一個月時，就收到霍諾德的來信，很有誠意的說希望能挑戰攀爬台北101。對方強調擁有幸福美滿的家庭，並有一對非常可愛的兒女，所以絕對不是玩命，而是謹慎評估以及不斷地勘查、練習來完成挑戰。
霍諾德徒手爬101遭指玩命 賈永婕高EQ回應
賈永婕直言，或許很多人都不會答應霍諾德的要求，因為風險真的太高，她也知道有風險，覺得很緊張，但如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、這個瞬間留在台灣，留在台北101，那是一件多麼驕傲的事情。因此賈永婕也抱持「幹大事」的勇氣，協助這場國際級活動能順利成功。
