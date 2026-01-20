美國攀登傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將在台灣時間1月24日挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101大樓。消息一出引來網友熱議，有人甚至質疑他在玩命。近日他接受美國《Saturday Night Live》（週六夜現場）專訪，吐露真實心情，除了強調自己並非玩命，他也向外界表示「我準備好了」，對於能在台北做這件事感到非常榮幸；而霍諾德的老婆則給予支持，留言寫下：「我以你為榮！」
霍諾德近日接受美國綜藝節目《週六夜現場》專訪，談到這次攀登台北101的挑戰，他說：「我這一生都在引領我來到這片土地。」熱衷於極限攀岩的他，直言早已習慣了恐懼，「這是攀岩中必然存在的，無論你準備得多麼充分，偶爾還是會發生一些意想不到的事情」。
霍諾德週六徒手攀登101 喊話：我準備好了
另外霍諾德也分享心情，表示能在台北做這件事，感到非常榮幸。他將在沒有安全繩的情況下徒手攀登101，提到這攸關生死，最大的障礙可能在於高空的風力，不過，霍諾德也向外界喊話「我已經準備好了」，不僅已經實際考察過這棟建築，每一天也都在訓練，並訂製了一雙攀爬鞋。
霍諾德並非玩命 愛妻甜喊：以你為榮
霍諾德曾說自己家庭美滿、並非玩命，老婆則在訪問中吐露心情，表示：「我對丈夫做這件事感到驕傲。」直言很多人不會去做這件事，因為他們想多陪伴家人，但霍諾德不是，他的勇氣也讓老婆感到自豪。
Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）上午9時於全球直播，預計將直播兩個小時，同時間還會有5位直播嘉賓一同參與，包括Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods等。
資料來源：週六夜現場IG
