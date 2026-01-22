隨著2月NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，洛杉磯快艇隊正積極尋求名單與薪資空間的彈性。根據《ClutchPoints》記者Tomer Azarly的報導，快艇隊目前的首要目標是透過交易老牌控衛保羅（Chris Paul）與前鋒布朗（Kobe Brown），以便騰出名額將表現優異的雙向合約球員桑德斯（Kobe Sanders）與米勒（Jordan Miller）扶正為正式合約。
薪資上限壓力大 快艇想交易保羅
快艇隊目前面臨嚴峻的財務限制，球隊目前距離第一層硬上限（First-apron hard cap）僅剩約115萬美元的空間。由於陣中已有14名正式合約球員，且桑德斯與米勒的雙向合約出賽場次已接近上限，快艇必須清出名額與薪資空間才能完成轉約。
報導指出，保羅與布朗是目前最可能的交易人選。儘管直接裁掉球員也能空出名額，但這會讓兩人的薪資全額卡在帳上；若能透過交易送走保羅或布朗的合約，快艇將能獲得足夠的呼吸空間，甚至可能動用價值268萬美元的「傷病球員特例（DPE）」來為新秀提供更優渥的合約。
快艇拒絕黃蜂對祖巴茨的瘋狂報價
在尋求名單彈性的同時，快艇管理層對於核心陣容的變動顯得相當謹慎。儘管夏洛特黃蜂隊等多支球隊對先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）展現高度興趣，甚至有球隊開出「一枚無保護首輪籤加一枚選秀交換權」的重磅籌碼，但消息來源告訴《ClutchPoints》，快艇隊目前完全沒有交易這位內線支柱的意願。
此外，大前鋒柯林斯（John Collins）由於在近14場比賽繳出15.6分及高達67.5%的投籃命中率，已重新贏得管理層信任，暫時脫離交易名單。至於飽受傷病困擾的老將射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），快艇雖未「主動」兜售，但若有合適籌碼，球隊預計將持開放態度。
快艇想為哈登與雷納德尋找幫手
為了緩解哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）的持球壓力，快艇隊也正物色另一名具備組織能力的後衛。目前被連結到的目標清單包括黃蜂隊的塞克斯頓（Collin Sexton）、塞爾提克隊的西蒙斯（Anfernee Simons）以及公牛隊的懷特（Coby White）。
快艇隊在接下來的兩週內將非常忙碌，總管法蘭克（Lawrence Frank）必須在扶正潛力新秀與引進即戰力後衛之間取得完美平衡。
消息來源：ClutchPoints
我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇隊目前面臨嚴峻的財務限制，球隊目前距離第一層硬上限（First-apron hard cap）僅剩約115萬美元的空間。由於陣中已有14名正式合約球員，且桑德斯與米勒的雙向合約出賽場次已接近上限，快艇必須清出名額與薪資空間才能完成轉約。
報導指出，保羅與布朗是目前最可能的交易人選。儘管直接裁掉球員也能空出名額，但這會讓兩人的薪資全額卡在帳上；若能透過交易送走保羅或布朗的合約，快艇將能獲得足夠的呼吸空間，甚至可能動用價值268萬美元的「傷病球員特例（DPE）」來為新秀提供更優渥的合約。
快艇拒絕黃蜂對祖巴茨的瘋狂報價
在尋求名單彈性的同時，快艇管理層對於核心陣容的變動顯得相當謹慎。儘管夏洛特黃蜂隊等多支球隊對先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）展現高度興趣，甚至有球隊開出「一枚無保護首輪籤加一枚選秀交換權」的重磅籌碼，但消息來源告訴《ClutchPoints》，快艇隊目前完全沒有交易這位內線支柱的意願。
此外，大前鋒柯林斯（John Collins）由於在近14場比賽繳出15.6分及高達67.5%的投籃命中率，已重新贏得管理層信任，暫時脫離交易名單。至於飽受傷病困擾的老將射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），快艇雖未「主動」兜售，但若有合適籌碼，球隊預計將持開放態度。
快艇想為哈登與雷納德尋找幫手
為了緩解哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard）的持球壓力，快艇隊也正物色另一名具備組織能力的後衛。目前被連結到的目標清單包括黃蜂隊的塞克斯頓（Collin Sexton）、塞爾提克隊的西蒙斯（Anfernee Simons）以及公牛隊的懷特（Coby White）。
快艇隊在接下來的兩週內將非常忙碌，總管法蘭克（Lawrence Frank）必須在扶正潛力新秀與引進即戰力後衛之間取得完美平衡。
消息來源：ClutchPoints