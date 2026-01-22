勇士管理層已將目光鎖定在紐奧良鵜鶘（New Orleans Pelicans）的203公分年輕前鋒T.墨菲三世（Trey Murphy III）身上，視其為填補側翼空缺、甚至延續球隊未來競爭力的最佳人選。

▲紐奧良鵜鶘的神射手墨菲（Trey Murphy III）是勇士鎖定的人選。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

金州勇士（Golden State Warriors）球星J.巴特勒（Jimmy Butler）因右膝ACL撕裂確定賽季報銷，這支灣區勁旅被迫在交易截止日前採取激進手段，以挽救岌岌可危的賽季。根據ESPN權威記者A.史萊特（Anthony Slater）的最新消息指出，報導指出，早在巴特勒受傷之前，勇士就一直在尋求升級側翼戰力，而T.墨菲三世始終在他們的雷達範圍內。如今巴特勒倒下，這種「興趣」已轉變為「迫切需求」。史萊特透露，勇士球團對於墨菲的全能身手相當驚艷，認為他是目前NBA美國職籃（National Basketball Association）市場上最符合球隊體系與需求的目標。更重要的是，他並非僅是單純的得分手，本季場均1.5次抄截創下生涯新高，展現了他在防守端的破壞力。這種兼具外線投射與防守硬度的特質，正是勇士體系中最渴望的「3D+」側翼拼圖。然而，要從鵜鶘手中挖走墨菲絕非易事。墨菲目前身背長約，合約將持續至2028-29賽季，這意味著鵜鶘沒有迫切交易他的壓力，且球團一直將他視為未來的核心成員之一。分析指出，若勇士想要打動鵜鶘放人，勢必得提出一份極具侵略性的報價（Aggressive Offer）。這預計將包含多枚首輪選秀權以及年輕資產。對於勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）而言，這是一場高風險的博弈：為了當下的即戰力，是否願意透支S.柯瑞（Stephen Curry）退休後的球隊資產？勇士之所以願意考慮付出高昂代價，主因在於墨菲的年齡與合約狀況。不同於單純的「租借」球員，年輕且簽有長約的墨菲，不僅能立即填補巴特勒留下的戰力真空，幫助柯瑞衝擊本季季後賽；在長遠規劃上，他也被視為勇士過渡到「後柯瑞時代」的重要建隊基石。隨著2月5日交易截止日步步進逼，勇士制服組的態度已轉趨積極。在巴特勒賽季報銷的絕境下，T.墨菲三世這筆潛在交易，或許將成為決定勇士王朝能否延續、或是正式走向重建的關鍵分水嶺。