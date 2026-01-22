我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊在巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂報銷後，全隊未來陷入極大不確定性。昨（21）日，勇士以127：145慘敗給多倫多暴龍，防守端潰不成軍，更凸顯了巴特勒缺陣後的巨大戰力問題。針對此一困局，知名媒體人比爾西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集播客節目中拋出重磅提案，直言勇士應聯絡費城76人，商討以受傷的巴特勒交換喬治（Paul George）。比爾西蒙斯建議勇士隊將巴特勒送往費城，換回35歲的前鋒喬治。西蒙斯的邏輯在於，76人若想提早從喬治剩餘兩年半、總額超過1.5億美元的長約中解套，巴特勒即將到期的合約（明年球季結束後成為自由球員）將是極佳的籌碼。「這對每個人來說都很黑暗，包括喬治在內。他會心想：『我的交易價值竟然只剩一個剛撕裂ACL的球員？』」西蒙斯說道。然而，對於急於在柯瑞（Stephen Curry）巔峰末期再拚一冠的勇士來說，雖然需要承擔喬治長約到2028年的風險，但喬治具備即戰力，是目前市場上少數能與柯瑞契合的側翼星級戰力。與此同時，《ESPN》名記Brian Windhorst也發文談到聯盟另一大變數——字母哥（Giannis Antetokounmpo）。Windhorst形容密爾瓦基公鹿與字母哥的關係就像「人人都覺得會離婚的夫妻」，聯盟各隊都認為這段婚姻注定破裂，只是時間早晚問題（可能是復活節前，也可能是獨立日前）。雖然公鹿目前拒絕接聽字母哥的求購電話，但Windhorst透露各隊早已做好準備。而勇士長期以來都關注字母哥，甚至之所以至今未在交易截止日前出手，就是為了保留籌碼以參加競爭。在失去巴特勒的首場比賽，勇士讓暴龍隊的奎克利（Immanuel Quickley）狂轟40分，全場失掉145分創下本季防守最差紀錄。目前勇士戰績25勝20負，暫居西區第八。隨著柯瑞的支援體系瓦解，總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）面臨巨大壓力。西蒙斯的「喬治方案」雖被評為暗黑且冒險，但在巴特勒確定無法回歸、球隊戰績直落的情況下，與費城進行這場「高風險」的球星互換，或許是勇士挽救本賽季的唯一瘋狂賭注。