我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今（22）日在麥迪遜廣場花園（MSG）上演了一場教科書級的「紐約內戰」，以120：66徹底擊潰布魯克林籃網隊。這場高達54分的勝差，不僅輕鬆終結了尼克隊近期的四連敗，更刷新了尼克隊史80年來最懸殊的單場勝分紀錄。在今日之前，尼克隊史最大勝分紀錄是48分（曾出現過三次，最近一次為1994年）。然而，今日對陣籃網隊，尼克在第四節開局發動16-0的猛攻後，一度領先多達59分，最終以54分之差寫下新的隊史里程碑。這也是NBA歷史上最慘烈的屠殺戰之一。尼克隊表現： 明星控衛布朗森（Jalen Brunson）僅打三節便攻下全場最高20分。剛從肩傷回歸不久的神射手沙米特（Landry Shamet）則展現驚人手感，全場三分球6投6中，貢獻18分。此外，麥克布萊德（Miles McBride）替補出賽19分鐘便斬獲14分、6助攻，正負值高達+34為全場最高。籃網隊慘況： 籃網隊全場進攻完全斷電，投籃命中率與三分命中率皆慘不忍睹。核心波特（Michael Porter Jr.）手感低迷，14投僅4中得到12分，已是全隊最高得分。自從2023年籃網隊接連交易走杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）後，紐約內戰的天秤便徹底傾斜。今日的大勝是尼克隊對戰籃網隊的連續第13場勝利。相較於本季志在衝擊總決賽的尼克隊，正處於重建期的籃網隊顯然毫無招架之力，本場比賽也讓他們本季戰績跌至12勝29負。尼克隊在兩天前才因為輸給獨行俠30分而在主場被噓聲環繞，今日他們用一場史詩級的勝利挽回了紐約球迷的心。尼克隊全場在籃板（52：28）與防守反擊得分上完全統治了比賽，下半場更是打出60：28的懸殊比分，讓第四節早早進入垃圾時間。籃網隊 將於本週五回到主場迎戰波士頓塞爾提克。尼克隊：將於本週六前往費城客場挑戰76人隊，尋求連勝以穩固東區排名。