我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士隊今（24）日在客場挑戰夏洛特黃蜂隊，雖然在下半場一度遭遇對手頑強抵抗，險些葬送24分的領先優勢，但最終仍靠著主力成員的穩健發揮，以94：87擊敗黃蜂，收下本賽季第25場勝利，明星後衛米切爾（Donovan Mitchell）雖攻下全隊最高24分。比賽開局，騎士隊展現了極佳的防守能量，第二節僅讓黃蜂隊得到12分。靠著高效的防守帶動進攻，騎士在半場結束時以56：32領先多達24分。然而，這份專注度並未維持全場，黃蜂隊在下半場發動反撲，一度在第四節將分差縮小至僅剩4分，所幸騎士及時穩住陣腳，成功守住勝果。騎士隊長人莫布里（Evan Mobley）上半場表現極其搶眼，貢獻了多次震撼全場的扣籃，半場即達成13分、11籃板的「雙十」數據，全場則以14分、11籃板坐收。明星後衛米切爾（Donovan Mitchell）雖攻下全隊最高24分，但全場出現高達8次失誤，這也成為黃蜂隊能追近比分的關鍵，顯示出在主控加蘭（Darius Garland）缺陣期間，騎士對進攻節奏的掌控仍不穩定。黃蜂隊米勒（Brandon Miller）攻下全場最高24分表現優異。然而，當家球星鮑爾（LaMelo Ball）卻遭遇了職業生涯最慘淡的一夜，替補出賽全場15投僅1中，其中三分球更是10投0中，成為黃蜂逆轉失敗的主因。至於球隊新秀克努佩爾（Kon Knueppel）發揮依舊搶眼，得到21分11籃板。騎士隊在經歷這場驚險的勝利後，本周末將回到主場迎戰沙加緬度國王，隨後將展開客場之旅對陣奧蘭多魔術。對於目前排名東區第七的騎士來說，如何維持下半場的專注力並減少核心失誤，將是維持戰績穩定的首要課題。