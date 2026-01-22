攀岩家霍諾德（Alex Honnold）即將在24日挑戰徒手攀登台北101，全程由Netflix轉播，讓極限運動成為近期的熱門討論話題。除了霍諾德，還有一位同樣追求極限狂人，以高空鋼索擅長的法國鋼索藝術家菲利普（Philippe Petit），他曾挑戰過在巴黎聖母院、紐約雙子星大樓高空走鋼索，並且都是在沒有安全措施的防護下完成，相關事蹟還被拍成紀錄片《偷天鋼索人》還有電影《走鋼索的人》。
霍諾德要徒手沒防護爬101，菲利普則是多次挑戰無防護高空走鋼索，但他們都曾強調，在行前已做足準備，否則不會踏出第一步。菲利普在接受《BBC》訪問時曾說過，「如果我踏出第一步是不確實，那我就不會走那整趟，如果我可以站上去，那代表我一定可以完整走完。我很篤定能夠完成才做，我很愛惜生命，並沒有拿生命開玩笑，我守護我的生命走完每一趟。」
雙子星走鋼索耗時6年策劃 警察在頂樓迎接
菲利浦最著名的成就是在紐約世貿中心雙子星大樓之間走鋼索，該計畫耗時整整6年才實現。他在接受《衛報》訪問時回憶，當時在塔頂確實一度充滿疑慮，不是因為自我懷疑，而是因為被警察攔下，加上各種意外差點毀了夢想。當被問到是否緊張時，菲利浦給出了令人意外的答案：「不，我從不緊張。」他解釋，當時是因為建築工人即將上工，行程落後導致時間極度緊迫，心情是焦躁狂熱而非緊張，「我沒有理由緊張，因為這是我的夢想。」
領奧斯卡秀絕活 借伍迪艾倫獎座練習
菲利普的壯舉被拍成紀錄片《偷天鋼索人》，並拿下2009年奧斯卡最佳紀錄片。領獎時，菲利普在台上用下巴頂著小金人保持平衡，震驚全場。他表示，奧斯卡獎座4公斤重，其實非常難平衡。為了這「驚天一頂」，他還事先跑到名導伍迪・艾倫（Woody Allen）家，借對方的獎座練習了幾個小時，回家後又用複製品練了一整週。菲利普在《衛報》訪問時提及，「這就是我的工作方式，我可不打算上台後讓獎座滑落在地。」
保持赤子之心的老頑童 仍在走鋼索希望啟發人心
菲利普從15歲開始街頭賣藝，後來完成無數驚險的高空行走，他始終保持著一顆赤子之心。現在的他也還在走鋼索，他接受《BBC》訪問時表示，現代人容易無法專注，經常看手機上快速跳動的資訊，但走鋼索需要絕對的專注，正好是一大對比，他希望能繼續走鋼索，藉此啟發人心。
資料來源：BBC News中文 YouTube、衛報
《赤手獨攀台北101：直播》資訊
Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（
1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）
內容：全球頂尖徒手攀登高手Alex Honnold，直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。
製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）
節目統籌兼執行製作：Al Berman
執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck
導演：Joe DeMaio
觀看直播：Netflix
