隨著金州勇士隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因右膝ACL斷裂導致賽季報銷，外界開始瘋狂揣測這是否會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，進而引發當家球星柯瑞（Stephen Curry）的離隊想法。對此，勇士隊主帥科爾（Steve Kerr）今日在電台節目中給出了堅定的回應，表示他完全無法想像柯瑞會因此萌生去意，也強調勇士不會因為巴特勒受傷就開始出售資產、分崩離析。
外界放大問題 勇士內部只是過好生活
科爾今日參加《95.7 The Game》的「Willard and Dibs」節目時坦言，巴特勒的受傷確實對球隊打擊沉重，但他認為外界球迷過度放大了所謂的「存在主義」問題。
「每位球員、每位教練都有自己的生活，我們來到這裡工作，核心目標就是幫助球員與球隊贏球。」科爾在節目中說道：「外界或許會開始思考『王朝是否終結』這類存在主義式的問題，但在內部，大家更多關注的是生活狀態：我們是否享受當下？是否喜歡與身邊這群人共事？如果答案是肯定的，為什麼要離開？」
科爾：柯瑞對灣區的熱愛不容置疑
針對37歲的柯瑞是否會因為奪冠窗口縮小而選擇離隊，科爾展現了極大的信心。「以柯瑞為例，想到他在灣區的生活，想到他對勇士意味著什麼，以及勇士對他意味著什麼。我完全無法想像他會坐在那裡考慮『因為巴特勒受傷了，所以我得離開這裡』。」
科爾補充道：「雖然我沒有特地和他聊過這個，但如果這真是他腦海中的念頭，我會非常震驚。我認為這裡的每個人都真心熱愛這支球隊與合作的氛圍，我們的計劃就是繼續前進、繼續競爭。」
勇士管理層立場 不打算出售資產
除了球星的未來，科爾也談到了與總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的溝通現狀。他明確表示，儘管目前戰績25勝20負僅排在西區第八，但勇士隊絕不會因此進入「拆隊」模式。
「鄧利維和我交談過，我們仍然全力以赴，每晚努力爭取勝利，但這並不意味著我們會開始『出售資產』。這絕對不是我們的計劃。」科爾強調，球隊相信在現有陣容下仍能保持高水平的競爭力。
儘管巴特勒的受傷讓勇士在去年豪賭的爭冠窗口顯得極度脆弱，但科爾的表態無疑為灣區球迷注入了一劑強心針。只要「心臟與靈魂」柯瑞仍堅守金州，勇士的競爭火苗就不會輕易熄滅。
消息來源： 95.7 The Game
