奧克拉荷馬城雷霆隊今（22）日在客場挑戰密爾瓦基公鹿隊，儘管賽前已面臨嚴重的傷兵困擾，雷霆仍靠著當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）展現統治級表現，終場以122：102大勝公鹿。然而，這場勝利代價慘重，雷霆隊再次損失一名重要戰力，二年級後衛米切爾（Ajay Mitchell）因髖部傷勢提前退場。本場比賽的焦點在於兩大MVP熱門的直接對決。亞歷山大（SGA）全場表現無懈可擊，轟下40分、7籃板、11助攻的準大三元數據。這也是他連續第115場得分突破20分大關，距離歷史紀錄僅差11場。相較之下，公鹿隊「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）雖然貢獻19分、14籃板及一次精彩的隔人扣籃，但在雷霆隊嚴密的防守與亞歷山大的火力壓制下，公鹿隊首節便陷入18-38的20分巨大落後，整場比賽始終無法威脅雷霆的領先地位。儘管戰績以37勝8負傲視全聯盟，但雷霆隊的傷病問題正逐漸成為爭冠隱憂。在哈滕斯坦（Isaiah Hartenstein）、威廉斯（Jalen Williams）、卡魯索（Alex Caruso）等多位核心輪替球員因傷缺陣的情況下，今日頂替先發、表現極佳的米切爾（Ajay Mitchell）也在第三節受傷。米切爾在退場前展現了高效率的得分能力，25分鐘內8投12中砍下18分，並投進兩記三分球。然而在一次衝擊籃框後，他因右髖部挫傷（Right hip contusion）被迫退出比賽，且未再回到場上。這是雷霆隊連續第三場比賽有主要輪替球員中途傷退，這對即將迎接NBA總決賽重演（對陣溜馬隊）的雷霆來說，無疑是沉重打擊。比賽第三節發生一段插曲，公鹿隊波蒂斯（Bobby Portis）在一次防守中因肘擊雷霆隊華萊士（Cason Wallace）被判罰一級惡意犯規，華萊士隨後因推搡反擊被追加一次技術犯規。儘管公鹿試圖透過肢體對抗找回節奏，但雷霆隨即回敬一波9-0的攻勢，將分差擴大至25分，提前鎖定勝局。雷霆隊，亞歷山大拿到40分11助攻、肯里奇威廉姆斯18分8板、米切爾18分（傷退）、多爾特13分。公鹿隊則以阿德托昆博的19分14板7助最佳、安東尼17分、波蒂斯15分。雷霆隊將在休整一天後，於週五回到主場迎戰印第安那溜馬隊。外界目前高度關注米切爾的傷情評估，以及雷霆隊能否在傷兵滿營的情況下繼續維持聯盟龍頭寶座。