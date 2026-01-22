隨著2月交易截止日步步逼近，洛杉磯快艇隊的中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）意外成為聯盟最炙手可熱的交易目標。根據《ClutchPoints》記者Tomer Azarly的專題報導，目前至少有5支球隊表達了交易興趣，而快艇隊的態度十分強硬，已經拒絕了一份包含「1枚首輪籤加1枚首輪互換權」的優渥報價。
至少5隊瘋搶！祖巴茨成快艇最優質籌碼
報導指出，儘管快艇隊本季開局一度陷入6勝21負的泥淖，但近期打出16戰13勝的驚人反彈，祖巴茨在內線的穩定貢獻功不可沒。目前包括波士頓塞爾提克、印第安那步行者以及夏洛特黃蜂在內的至少5支球隊，都已向快艇詢問過這位克羅埃西亞大個子的交易可能性。
現年28歲的祖巴茨本季出賽37場，場均繳出14.8分、10.8籃板以及2.4助攻的兩雙數據，投籃命中率高達61%。穩定的護框能力與高效的籃下終結，使他被聯盟公認為快艇陣中價值最高的交易籌碼。
要價極高 快艇尋求「多枚首輪籤」
消息人士向《ClutchPoints》透露，快艇隊目前對交易祖巴茨持保留態度，除非對方能提供極其豐厚的籌碼。據悉，已有一支球隊開出「一枚無保護首輪籤加上一枚選秀交換權」的條件試探，但快艇隊毫不猶豫地予以回絕。
聯盟內部普遍認為，快艇隊現在的開價是「多個首輪選秀權」。管理層認為，除非能透過祖巴茨換回足以引進大牌球星的選秀資產，或是能顯著增強陣容靈活性，否則在球隊近期狀態火熱、衝擊季後賽的關鍵時刻，留下這位先發中鋒才是上策。
快艇從賣家重回競爭者行列
隨著快艇戰績回升至競爭者行列，球隊的操作策略也發生了轉變。雖然手握多份具備流動性的合約，但快艇目前鮮有動作，顯然更傾向於保留核心陣容。接下來的兩週，祖巴茨是否會引發更大規模的加價搶人戰，將成為全聯盟關注的焦點。
快艇隊將於本週五在主場迎戰洛杉磯湖人隊，這場「洛杉磯內戰」也將是祖巴茨證明其交易身價的最佳舞台。
消息來源：ClutchPoints
