密爾瓦基公鹿隊在今（22）日的NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽中，以102：122慘敗給聯盟龍頭奧克拉荷馬城雷霆隊。這場分差多達20分的潰敗，不僅讓主場球迷感到心碎，更可能成為球隊歷史的轉折點。ESPN著名評論員帕金斯（Kendrick Perkins）在賽前就大膽預言，若公鹿被雷霆「打爆」，與「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）這段維持多年的合作關係恐將正式劃下句點。而金州勇士一直是字母哥的忠實粉絲，雙方的傳聞從上一季就一直存在，如果公鹿真的將其擺上貨架，灣區動向也將很受矚目。

我是廣告 請繼續往下閱讀
帕金斯直言　這場敗仗恐觸發「字母哥」交易

在今日賽前的節目中，帕金斯針對公鹿隊近期的低迷狀態與字母哥含糊其辭的未來表態發表了看法。帕金斯表示：「我在思考Giannis上一場賽後的發言，我想說的是，如果他們今晚被對手『冒煙（打爆）』，我認為這可能會結束雙方的關係。我很期待看到公鹿和Giannis會做出什麼樣的回應。」

現實是殘酷的，公鹿隊今日首節就以18：38落後，整場比賽被雷霆隊全面壓制，最終如帕金斯所預料般遭遇慘敗。隨著2月交易截止日步步逼近，這場潰敗無疑加劇了球隊管理層拋售這位兩屆MVP的壓力。

勇士過去就一直傳聞對字母哥感興趣，甚至有媒體報導他們在交易截止日前不出手補強，是為了保留籌碼追求阿德托昆博。近期主力前鋒（Jimmy Butler）受傷報銷，讓他們更有可能去追求這位超級球星。

字母哥態度曖昧　對於交易傳聞「無法控制」

現年31歲的字母哥在周二擊敗老鷹隊後，曾被問及關於交易的流言。當時他僅淡淡回應自己是「一天過一天」地看待賽季，並強調：「我無法控制那些事，也無法控制其他球隊的做法。我只能專注於我的工作，那就是競爭並努力贏下比賽。」

儘管字母哥與公鹿高層曾在上個月會面討論未來，但雙方均未透露任何具體細節。今日慘敗後，字母哥雖砍下19分14籃板，但在雷霆隊強大的團隊戰力面前顯得無能為力。公鹿隊目前在場上的掙扎，與領跑全聯盟的雷霆隊形成了鮮明對比。

名記溫德霍斯特也看衰「這對夫妻」

除了帕金斯之外，ESPN名記溫德霍斯特（Brian Windhorst）也曾將公鹿與字母哥的關係比喻為「聯盟中人人都覺得會離婚的夫妻」。隨著今日慘敗給雷霆，外界普遍認為公鹿隊的競爭力已不足以留住這位頂級球星，雙方分道揚鑣的可能性已達到臨界點。

消息來源：ESPNClutchPoints

NBA相關報導：

🔥NBA／庫明加下半場砍20分！勇士127：145輸暴龍　柯瑞改寫神紀錄

🔥NBA／勇士還想賣庫明加！外媒爆「根本沒球隊出價」：只剩1隊想要

🔥NBA／庫明加神奇單打！勇士板凳席嗨翻　科爾卻被拍到「沒反應」

相關新聞

NBA／祖巴茨超夯！至少5隊想和快艇交易　已拒「1首輪+互換」報價

NBA／雷霆122：102慘勝公鹿！衛冕軍又一員大將傷退　SGA狂轟40分

NBA內幕／巴特勒受傷後勇士亟需補強！傳鎖定即戰力203公分前鋒

NBA／柯瑞會離隊爭冠？科爾電台開腔　勇士不會進入「拆隊」模式