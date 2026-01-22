我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴冠霖過去是人氣偶像，現在退出演藝圈轉向幕後發展。（圖／LAI KUANLIN 라이관린 臉書）

前Wanna One台灣成員賴冠霖淡出演藝圈後，轉戰中國市場，近期推出全新Podcast節目《龜山鄉》談及過往偶像時期的真實心境，並揭露演藝圈內部對戀愛的潛規則，表示自己曾被經紀人說：「寧願你約炮也別談戀愛」，這讓當時20出頭歲的他瞬間三觀全毀，一番言論曝光後，引發網友熱烈討論。賴冠霖在節目中透露，當年仍站在幕前時，經紀人曾對自己說過：「我寧願你出去約炮，也不希望你認真談戀愛。」這句話讓當時年輕的他「整個三觀被震碎」，不理解為何真心談感情反而成了禁忌。不過隨著近年轉向幕後身分，賴冠霖坦言，現在已經可以從產業角度來理解當年那番提醒，他表示，當時自己的形象與定位，若進入一段穩定戀情，會直接影響接戲機會和名聲，再加上平台與製作方總是將輿論風險與商業壓力轉嫁給藝人與團隊，因此這樣的「勸告」，其實是基於現實利益與產業邏輯下的無奈選擇。賴冠霖於2024年宣布淡出演藝圈，直言自己在唱跳、演戲中找不到自我認同，因此決定放下偶像光環，轉而探索內心真正熱愛的創作，2025年，他以導演身分交出亮眼成績單，短片作品《冬天和春天打架》不僅奪下義大利羅馬獨立電影獎最佳導演獎，更成功入圍金雞獎「新翼推優榮譽短片」，完成華麗轉型。然而賴冠霖的近況照卻總是引發話題，現在的他頂著寸頭、戴著眼鏡，身形較過往圓潤，總是被網友毒舌「24歲像50歲」，但不少人也替他抱不平，認為退居幕後的導演不用靠臉吃飯，重要的是創作實力與作品。此外，解散已7年的Wanna One近日傳出可能合體拍攝綜藝節目，也讓外界好奇賴冠霖是否會以不同身分參與，對此雖尚未有明確消息，但已轉型幕後的他，動向仍備受關注。