▲始終是勇士球迷心中最遙不可及的夢想拼圖，但在Butler重傷、合約成為負資產後，這筆交易只存在於理論與幻想之中。（圖／美聯社／達志影像）

▲與柯瑞聯手的「最後一舞」被視為平行宇宙等級的劇本，在交易大限與現實制度下，幾乎沒有發生的可能。（圖／美聯社／達志影像）

就在週二，金州勇士收到了可能是本賽季最令人心碎的消息，巴特勒（Jimmy Butler）確診為前十字韌帶（ACL）撕裂。雖然現代醫學發達，ACL撕裂已非職業生涯的死刑判決，但對於一位已經36歲、即將在9月滿37歲的老將來說，這意味著超過一年的復健期。任何有理智的醫療團隊都會建議他謹慎行事，而這也宣判了勇士本季的爭冠計畫在現有陣容下已正式宣告死亡。如果沒有像巴特勒這樣的第二得分點來分擔柯瑞（Stephen Curry）的壓力，勇士根本無法與奧克拉荷馬雷霆或聖安東尼奧馬刺等年輕強權抗衡。唯一的「不幸中的大幸」，是受傷發生在2026年NBA交易大限之前。這給了勇士制服組最後一絲喘息與評估的時間。柯瑞即將滿38歲，他的巔峰窗口正以秒為單位在關閉。在這個絕望的時刻，或許只有最瘋狂的豪賭才能拯救金州。以下是勇士在交易大限前的三個「夢幻」，或者說是近乎不可能的劇本。多年來，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一直是勇士迷心中最遙不可及的夢想。有些人會質疑，既然安戴托昆波與里拉德（Damian Lillard）的搭檔效果不如預期，為何與柯瑞（Stephen Curry）就會成功？答案在於球風。里拉德需要大量持球發動擋拆，但柯瑞是史上最強的無球跑動者與空間拉開者。勇士體系能最大化安戴托昆波的破壞力，而他的傳球視野與防守覆蓋範圍，更是總教練柯爾（Steve Kerr）夢寐以求的拼圖。可行性分析： 這是一個極度瘋狂的設想。雖然巴特勒高達5410萬美元的薪資剛好能匹配安戴托昆波的合約，且勇士願意梭哈庫明加（Jonathan Kuminga）以及2026、2028、2032年的首輪籤，但密爾瓦基公鹿很難接受巴特勒這張需要在傷兵名單躺一年的「死錢」合約。除非安戴托昆波主動喊出「賣我」，否則這僅止於幻想。洛杉磯快艇本季起死回生，雷納德（Kawhi Leonard）在過去兩個月保持了驚人的健康與高效。當他開啟「季後賽模式」時，他仍是聯盟中最可怕的攻防一體球員。如果能將雷納德與柯瑞配對，這支老練的勇士隊絕對有衝擊總冠軍的本錢。可行性分析： 這個劇本甚至比得到安戴托昆波更不可能。快艇目前戰績穩定，正處於爭奪季後賽席次的行列，他們沒有理由在此時拆散核心，更不可能為了未來的選秀權而吞下巴特勒的傷病合約，這等於是自廢武功。快艇欠雷霆與七六人未來的選秀權，這迫使他們必須保持競爭力，而非重建。詹姆斯（LeBron James）與柯瑞、格林（Draymond Green）的私交甚篤已非新聞。這三位曾統治2010年代的宿敵若能聯手，將是NBA史上最轟動的結局。可行性分析： 洛杉磯湖人絕不會將詹姆斯交易到同區對手，更別提是用巴特勒的垃圾合約來換。這只可能發生在平行宇宙，或是詹姆斯在休賽季選擇底薪加盟，但那已經不是交易大限能解決的問題了。綜上所述，這些劇本之所以被稱為「夢幻」，正是因為它們在現實中幾乎不可行。巴特勒（Jimmy Butler）的受傷不僅帶走了他在場上的貢獻，他龐大的薪資空間在受傷後更成了難以流動的負資產。勇士制服組面臨的是前所未有的困境：手握柯瑞最後的巔峰，卻被命運狠狠絆了一跤。或許，在這個交易大限，勇士迷能做的，只有祈禱奇蹟，或是接受這個賽季可能已經結束的現實。