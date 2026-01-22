我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今（22）日在主場以120：66狂勝布魯克林籃網隊，這場分差高達54分的血洗戰不僅刷新了隊史紀錄，更見證了聯盟現役「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）的一項偉大成就。此役首發登場25分鐘、高效攻下11分4籃板4助攻的布里吉斯，正式達成連續第600場NBA例行賽出賽的驚人里程碑。自2018年以首輪第10順位進入聯盟以來，布里吉斯就與「負荷管理」或「傷病名單」徹底絕緣。在至今七個半的NBA賽季中，他從未缺席過任何一場比賽。這份堅韌甚至可以追溯至他的維拉諾瓦大學時期，當時他同樣保持全勤紀錄，這意味著他在最高強度的籃球賽場上，已保持了近十年的「出勤滿分」。本賽季至今，布里吉斯依賴其驚人的持久力與穩定性，成為尼克鋒線上不可或缺的核心。他出戰了全部44場比賽，繳出場均15.8分、4.5籃板、4.2助攻及1.6次抄截的全面數據，投籃命中率與三分命中率分別高達50.4%與39.9%。他不僅提供頂級的側翼防守與穩定的外線火力，更是教練團心中最可靠、最不需要擔心的先發球員。在當今聯盟巨星輪休成風的環境下，布里吉斯連續600場的出賽紀錄顯得極其珍貴且具有復古情懷。目前他已將其他現役球員遠遠甩在身後，持續刷新現役最長連續出賽紀錄。然而，橫亙在他面前的是NBA歷史上著名的「超級鐵人」——由湖人名宿AC格林（A.C. Green）保持的連續1192場出賽神蹟。現年28歲的布里吉斯若要挑戰這項紀錄，必須在未來的七個半賽季內繼續保持全勤直到35歲左右。雖然這是一項極其艱巨的考驗，但隨著600場里程碑的達成，這項原本遙不可及的目標已開始浮現一絲可能性。布里吉斯用最樸實的方式——「準時出賽」，贏得了全聯盟的尊重。他的故事證明了在天賦與技術之外，「可靠性」同樣是冠軍基因中不可或缺的一部分。他的鐵人傳奇，將在第601場比賽繼續書寫。