夏洛特黃蜂隊在今（22）日以87：94不敵克里夫蘭騎士隊的比賽中，不僅吞下敗仗，當家球星「三球」鮑爾（LaMelo Ball）的慘淡表現更引發了內部風暴。黃蜂隊主帥李（Charles Lee）在賽後新聞發布會上檢討失利原因時，提到了球隊在關鍵時刻的進攻節奏與流於單打的問題，被認為是在暗批鮑爾的打球風格。為了保護球員身體狀態，李在這場背靠背首戰中再度大膽做出調度，安排鮑爾從替補席出發。然而，這項大膽的決定並未換來預期的火花，反而成了鮑爾職業生涯最黑暗的夜晚之一。他在場上的進攻完全脫序，全場15投僅1中，其中三分線外更是10投0中，僅攻下微不足道的4分。「在第二節，出現了太多的單打（ISO），沒有像以前那樣有足夠的球權移動。」李在賽後毫不留情地表示：「我不喜歡我們在那個節奏下的進攻。」 主帥的言論明顯指向了鮑爾在場上的進攻選擇，認為其未能帶動團隊流動，反而陷入低效的個人持球。儘管鮑爾表現全面崩盤，黃蜂隊並非毫無亮點。二年級球員米勒（Brandon Miller）全場轟下24分表現最為激進。此外，新秀射手克努佩爾（Kon Knueppel）也貢獻了21分與11籃板的雙十數據，試圖與騎士隊周旋。然而，騎士隊靠著球星發揮守住勝利，米契爾（Donovan Mitchell）砍下全場最高24分，莫布里（Evan Mobley）則在內線統治戰場，繳出14分14籃板的優異表現。儘管經歷了這場慘痛的失利，鮑爾本季場均仍有19.9分、5.0籃板與7.6助攻的成績單，投籃命中率為41.4%。但在總教練公開表達不滿後，如何調整 Ball 的打球態度並維持更穩定的團隊節奏，將成為黃蜂隊接下來賽季發展的關鍵。