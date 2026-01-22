我是廣告 請繼續往下閱讀

他形容這段關係就像「大家都認為遲早會離婚的夫妻」，差別只在於時間點，可能是復活節前，也可能是7月4日之後，但結局恐怕難以避免。

▲公鹿目前戰績18勝24敗，不僅跌出東區附加賽圈，更是進入2020年代以來，首次明顯朝無緣季後賽的方向滑落。。（圖／美聯社／達志影像）

聯盟消息指出，字母哥的經紀團隊與公鹿管理層在本季初期便重新開啟對其未來的討論，雖未公開細節，但已足以讓各隊管理層高度警戒，密切追蹤情勢發展。

NBA

密爾瓦基公鹿與當家球星「字母哥」揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之間關係緊張，儘管公鹿高層與球員本人多次對外強調一切正常，但NBA美國職籃（National Basketball Association）ESPN資深記者布萊恩．溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前在節目上直言，聯盟各隊私下對字母哥未來的判讀已相當一致。溫德霍斯特也補充，至少就他掌握的資訊，公鹿目前仍未接聽其他球隊關於字母哥的來電，而是選擇主動對外聯繫，顯示球團尚未正式開放交易談判。然而，在聯盟眼中，這樣的狀態並未真正平息市場的揣測。讓這些傳聞持續升溫的，還包括公鹿本季的場上表現。球隊戰績18勝24敗，不僅跌出東區附加賽圈，更是進入2020年代以來，首次明顯朝無緣季後賽的方向滑落。這樣的處境，也讓圍繞字母哥的交易耳語愈發頻繁。字母哥本人近來的言行，也未能替公鹿消弭疑慮。稍早一場主場敗給明尼蘇達灰狼的比賽中，他在完成精彩進攻後，對著自家球迷的噓聲回以噓聲，賽後更直言「感覺很棒」，並坦承自己今年「某種程度上很享受當反派」。這樣的畫面，在主場費哲論壇球館（Fiserv Forum）顯得格外刺眼，也讓外界開始質疑，字母哥與密城球迷之間的情感連結是否已出現裂痕。更令人玩味的是，當被直接問到是否確定會在季末仍留在公鹿時，