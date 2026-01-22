布魯克林籃網的重建之路艱辛，自送走凱文．杜蘭特（Kevin Durant）與凱里．厄文（Kyrie Irving）後，籃網長期徘徊在樂透區邊緣，既無力競逐季後賽，也未能真正墜入狀元級順位。週三晚間對上紐約尼克的一戰，則用一項極端數據，將球隊現況殘酷攤在鎂光燈下。

在節奏與進攻至上的當代NBA，單場得分破百幾乎是基本盤，未達100分都已顯得突兀。然而，籃網此役彷彿讓比賽時鐘倒轉，以66：120慘敗尼克，全場僅拿下66分，創下聯盟近10年來單場最低得分紀錄。

66分寫下10年最慘進攻夜　現代NBA罕見低谷

上一次有球隊單場得分低於此數字，得追溯至2016年，當時達拉斯獨行俠以64：80敗給曼菲斯灰熊；再往前一年，密爾瓦基公鹿也曾以66：120不敵芝加哥公牛。換言之，籃網此役的進攻表現，已屬現代NBA極為罕見的低潮。

這場慘敗對籃網而言，不只是聯盟層級的難堪。66分同樣是球隊自2005年以來，超過20年最低單場得分。此外，籃網下半場僅得到28分，創下隊史單一半場最低得分紀錄，進攻端幾乎全面熄火。



資料來源：ESPN

