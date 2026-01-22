我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 NBA 賽季進入 2026 年初，洛杉磯湖人與紐約尼克兩大豪門雖分居東西區前段班，卻各自面臨戰力整合的瓶頸。美國知名體育球評西蒙斯（Bill Simmons）在最新一集的Podcast節目中拋出一項大膽且具話題性的交易提案，湖人應該將傳奇球星詹姆斯 (LeBron James) 送往尼克，換取明星中鋒「KAT」唐斯 (Karl-Anthony Towns)。「我說得很保留，這聽起來像是那種網路上隨便編造的愚蠢交易案，」西蒙斯在節目中坦言這想法很瘋狂，但他隨即分析了背後的邏輯，「如果你是尼克，會想在唐斯的合約變成大麻煩之前脫手；如果你是湖人，這是一個能與唐西奇 (Luka Doncic) 搭配的有趣人選。」西蒙斯進一步指出，對湖人而言，他不想看到球隊未來只剩下唐西奇、KAT和里夫斯 (Austin Reaves) 這種防守堪慮的組合去打硬仗，但換來唐斯至少能確保未來資產；對尼克來說，雖然布朗森 (Jalen Brunson) 搭配詹皇的畫面很奇特，且失去中鋒後得依賴羅賓森 (Mitchell Robinson)，但在KAT近期表現低迷的情況下，這或許是解套的契機。現年 41 歲的詹皇本季邁入第 23 個賽季，身手依舊矯健。目前場均仍有22.5分、7助攻的水準，但他即將在明年夏天成為完全自由球員，且握有不可交易條款 (No-trade clause)，這意味著任何交易都需經過他本人點頭。反觀尼克這邊，唐斯的處境則顯得艱難許多。儘管場均繳出21分、11.6籃板，但他本季投籃命中率跌至生涯新低的46.7%。KAT目前身背4年2.2億美元的鉅額合約，本季薪資高達5310萬美元。西蒙斯認為，考量到詹姆斯本季5260萬美元的薪資，這筆交易在薪資匹配上幾乎是完美的「一換一」方案。這筆交易若成真，無疑將是 NBA 史上最具震撼力的操作之一。詹姆斯前往籃球聖地麥迪遜廣場花園 (Madison Square Garden) 聯手布朗森，而KAT則回到西區與唐西奇組成新雙人組。儘管成真機率不高，但交易大限逼近，兩支球隊若無法擺脫現有的不穩定狀態，這類大膽的重組方案恐怕只會被討論得更加熱烈。