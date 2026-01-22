我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在經歷了Jimmy Butler膝蓋重傷整季報銷的噩耗後，球隊側翼戰力拉響警報。然而，這個危機似乎成為年輕前鋒庫明加(Jonathan Kuminga)的轉機。在對陣多倫多暴龍的比賽中，這位自去年12月18日以來就遭到總教練科爾(Steve Kerr)「冷凍」的小將終於獲得上場機會，並用單場20分的高效表現證明身手。更引人注目的是，勇士老闆拉科布(Joe Lacob)在場邊激動的慶祝反應，已成為全聯盟熱議的話題。自從12月中旬以來，庫明加幾乎完全跌出輪替名單(DNP)，這也讓他日前憤而提出交易申請。但在Butler確定因右膝前十字韌帶(ACL)撕裂整季報銷後，勇士被迫啟用庫明加填補側翼空缺。庫明加沒有浪費這次機會，面對暴龍全場10投7中，高效率砍下20分。比起數據，更耐人尋味的是場邊畫面。勇士老闆拉科布就坐在場邊第一排，當庫明加在場上飛天遁地時，拉科布多次激動地跳出座位歡呼、咆哮。舊金山資深記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）透露，他詢問了一位消息靈通的NBA內部人士是否注意到老闆的反應，對方直言：「全聯盟都看到那一幕了。」勇士老闆毫不掩飾的興奮之情，被外界解讀為對庫明加天賦的力挺，這也讓總教練科爾的調度顯得更加尷尬。在球隊氣氛低迷、且急需側翼戰力的當下，老闆的態度可能將迫使教練團重新評估對庫明加的使用方式，未來去留充滿變數。雖然他已提出交易請求，但勇士總管鄧利維(Mike Dunleavy)日前在記者會上語帶玄機地表示：「關於交易要求，當你提出要求時，必須要有相對應的市場需求存在。」面對巴特勒報銷的沈重打擊，勇士如今面臨抉擇，是要順應老闆期待重用庫明加，還是趁著這波爆發將他作為交易籌碼？這場老闆、教練與球員之間的角力，將是勇士下半季的關注重點。