▲在2017年開除哥哥吉姆巴斯（Jim Buss）後，珍妮巴斯的權力結構以「核心圈」為導向。（圖／取自Lakers All Day Everyday X）

輩分 成員 與傑瑞巴斯的關係 備註與家族矛盾點 第一代 傑瑞巴斯 (Jerry Buss) 湖人隊已故老闆 1979年入主湖人，開啟隊史輝煌年代。 喬安 (JoAnn) 第一任妻子 已故，巴斯曾對她承諾「不再與他人有孩子」。 第二代 (年長組) 約翰尼 (Johnny Buss) 長子 (喬安所生) 曾於2017年與吉姆聯手發動政變失敗。 吉姆 (Jim Buss) 次子 (喬安所生) 原負責籃球事務，但管理能力不佳，2017年下台並遭剔除權力核心。 珍妮 (Janie Buss) 女兒 (喬安所生) 負責家族信託相關事務，家族權力邊緣人。 珍妮巴斯 (Jeanie Buss) 女兒 (喬安所生) 現任湖人掌門人。也是沃特（Mark Walter）接手後唯一留任的巴斯家族人員。 第二代 (年幼組) 喬伊 (Joey Buss) 三子(伴侶所生) 前湖人研發副總裁、NBDL（發展聯盟）球隊前營運主管 傑西 (Jesse Buss) 四子 (伴侶所生) 前湖人助理總經理、首席球探 神秘長女 Lee Klose 第一個孩子 1953年出生，因父母當時窮困被送養，2018年才曝光。

▲吉姆 （Jim Buss）是老巴斯次子 (喬安所生) 原負責籃球事務，但管理能力不佳，2017年遭珍妮開除並剔除權力核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲早在2022年，珍妮巴斯就曾私下流露不想與詹姆斯續約的念頭，主要導火線在於她認為詹姆斯擁有的「巨星自我（Ego）」過度膨脹。（圖／美聯社／達志影像）

▲珍妮掌權後的11個賽季中，湖人缺席季後賽的次數遠高於老巴斯時代。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業籃球名門洛杉磯湖人隊（L.A. Lakers）近年來的動盪不僅發生在賽場，其背後巴斯（Buss）家族的權力鬥爭與積怨更是一部真實版的「宮廷劇」。隨著核心內幕陸續流出，外界首度窺見掌門人珍妮巴斯（Jeanie Buss）如何一邊收攏權力，一邊與兩位同父異母的弟弟發生激烈衝突，而這一切的根源，竟追溯至半個世紀前老巴斯（Jerry Buss）對妻子做出的一項「生子承諾」。在2017年開除哥哥吉姆巴斯（Jim Buss）後，珍妮巴斯的權力結構以「核心圈」為導向。此圈子由她最信任的朋友組成，包括現任總裁羅伯佩林卡（Rob Pelinka）、魔術強森（Magic Johnson），以及資深顧問藍比斯夫婦（Kurt & Linda Rambis）。家族觀察家指出，珍妮長期以來「視友如親，視親如敵」。雖然在政變動盪時，她曾拉攏兩位年幼的弟弟喬伊（Joey Buss）與傑西（Jesse Buss）參與決策（如尋找新任教練），但這份姊弟情誼背後卻隱藏著深刻的年齡鴻溝與成長背景差異。2018年12月，一份尋親信揭開了塵封的秘密：已故老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）與妻子喬安（JoAnn）在 1953 年曾因貧困送養過長女 Lee Klose。當時喬安要求巴斯承諾「不能再與其他人有孩子」，巴斯答應了。然而，巴斯後來在 80 年代與女友生下喬伊與傑西，這被視為違背了與喬安的誓言。2019 年在一通關於戴維斯（Anthony Davis）加盟記者會的電話中，珍妮巴斯在提到這段往事時，對傑西吐出極其殘酷的評論：「基於那個承諾，你本來就不該出生。」 這句話隨後在球隊內部引起極大震撼，被視為姊弟關係走向「結局開始」的導火線。湖人隊內部的權力鬥爭在老巴斯（Jerry Buss）過世後迅速白熱化。兩位兄長吉姆（Jim Buss）與約翰尼（Johnny Buss）對於珍妮（Jeanie Buss）掌權後的強硬作風極度不滿，約翰尼在紀錄片中憤慨表示，作為家族成員不應被隨意「開除」，並質疑珍妮是否已成為湖人的「絕對獨裁者」。為了制衡，兩兄弟曾試圖透過法律手段改組董事會，提出一份完全排除珍妮在外的名單，強調父親不希望珍妮在不讓其他手足參與的情況下擁有絕對控制權。珍妮則強力回擊，堅稱父親在信託中寫得很明確，就是要由她擔任控股老闆（Controlling Owner）。早在 2013 年老巴斯過世一週後，六名手足就曾在練習場館會面，當時吉姆與約翰尼對出售球隊持開放態度，但出售門檻需要至少四名成員同意。珍妮對此始終保持抵制，並成為左右決定的關鍵票。隨著時間推移，珍妮收緊了核心圈子並對洩密高度警惕，透過媒體正面報導來塑造自己的公眾形象。然而，她在圈內也因背叛親信而聞名，不僅是傑瑞·韋斯特（Jerry West），連她的哥哥吉姆也曾是她對付的目標。儘管年長的手足對此並不知情，但多位消息人士證實，老巴斯生前早已屬意由年幼的喬伊（Joey Buss）與傑西（Jesse Buss）在未來接管籃球營運，並在最後幾年對他們進行培訓。為了確保家族能長久持有湖人隊，老巴斯生前採取了多項法律措施來降低後代出售球隊的壓力，包括預繳遺產稅，避免子女因繳不起稅而被迫賣隊，以及建立「收購條款」讓手足間能互相收購股份。傑瑞巴斯生前為了保住球隊，精心設計了一套防護機制，主要包括：◾遺產稅預繳：巴斯在晚年預繳了遺產稅，避免孩子們因無力支付高額稅金而被迫賣掉球隊。◾保障孫子女利益：除了沒有孩子的珍妮外，其餘五位手足的子女在父母過世時，可獲得信託資產價值（即球隊估值）約 1.67% 的給付。此條款旨在提供財富，降低孫輩賣隊換現的動機。◾股權分配與生活費：六位手足共享家族66%的湖人股權，每人每年根據球隊盈餘分紅。扣稅後，每人每年的淨收入約在300萬至500萬美元之間。面對年長手足（珍妮、約翰尼、吉姆、珍妮）年事已高，且面對數十億美元的球隊估值，賣隊換現的誘惑日益巨大。約翰尼巴斯直言：「湖人隊是這個家族的緊張引爆點。」。為了守住父親「保留球隊控制權」的遺願，兩位年輕弟弟喬伊與傑西於2024年底擬定了一個計畫，希望藉由低比例出售股權，說服手足賣出家族 66% 持股中的一小部分（約 5%-15%），以換取現金供年長手足養老，但保留家族的控制權。另外，家族信託結構中存在「Last person standing」機制，若能守住持股，最終所有權將因年長者凋零而重新分配，而年紀較小的喬伊與傑西自然是最大受益者。珍妮掌權後的11個賽季中，湖人缺席季後賽的次數遠高於老巴斯時代。隨著批評聲浪湧現（包括對自家人馬佩林卡的質疑、對詹姆斯不滿），珍妮變得更加疑神疑鬼、縮小社交圈，並極度依賴公關手段打造公眾敘事。湖人隊目前的命運完全取決於珍妮巴斯是否已到臨界點。而喬伊與傑西這兩位「本不該出生」的繼承人，正努力在姊姊的堅持可能鬆動前，透過財務重組案守住這個家族夢想。