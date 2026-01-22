美國職業籃球名門洛杉磯湖人隊（L.A. Lakers）近年來的動盪不僅發生在賽場，其背後巴斯（Buss）家族的權力鬥爭與積怨更是一部真實版的「宮廷劇」。隨著核心內幕陸續流出，外界首度窺見掌門人珍妮巴斯（Jeanie Buss）如何一邊收攏權力，一邊與兩位同父異母的弟弟發生激烈衝突，而這一切的根源，竟追溯至半個世紀前老巴斯（Jerry Buss）對妻子做出的一項「生子承諾」。
湖人巴斯家族關係與權力圈
在2017年開除哥哥吉姆巴斯（Jim Buss）後，珍妮巴斯的權力結構以「核心圈」為導向。此圈子由她最信任的朋友組成，包括現任總裁羅伯佩林卡（Rob Pelinka）、魔術強森（Magic Johnson），以及資深顧問藍比斯夫婦（Kurt & Linda Rambis）。
家族觀察家指出，珍妮長期以來「視友如親，視親如敵」。雖然在政變動盪時，她曾拉攏兩位年幼的弟弟喬伊（Joey Buss）與傑西（Jesse Buss）參與決策（如尋找新任教練），但這份姊弟情誼背後卻隱藏著深刻的年齡鴻溝與成長背景差異。
巴斯破裂的承諾 引爆手足爭權
2018年12月，一份尋親信揭開了塵封的秘密：已故老闆傑瑞巴斯（Jerry Buss）與妻子喬安（JoAnn）在 1953 年曾因貧困送養過長女 Lee Klose。當時喬安要求巴斯承諾「不能再與其他人有孩子」，巴斯答應了。
然而，巴斯後來在 80 年代與女友生下喬伊與傑西，這被視為違背了與喬安的誓言。2019 年在一通關於戴維斯（Anthony Davis）加盟記者會的電話中，珍妮巴斯在提到這段往事時，對傑西吐出極其殘酷的評論：「基於那個承諾，你本來就不該出生。」 這句話隨後在球隊內部引起極大震撼，被視為姊弟關係走向「結局開始」的導火線。
手足質疑珍妮「獨裁」 奪權行動引發家族決裂
湖人隊內部的權力鬥爭在老巴斯（Jerry Buss）過世後迅速白熱化。兩位兄長吉姆（Jim Buss）與約翰尼（Johnny Buss）對於珍妮（Jeanie Buss）掌權後的強硬作風極度不滿，約翰尼在紀錄片中憤慨表示，作為家族成員不應被隨意「開除」，並質疑珍妮是否已成為湖人的「絕對獨裁者」。為了制衡，兩兄弟曾試圖透過法律手段改組董事會，提出一份完全排除珍妮在外的名單，強調父親不希望珍妮在不讓其他手足參與的情況下擁有絕對控制權。珍妮則強力回擊，堅稱父親在信託中寫得很明確，就是要由她擔任控股老闆（Controlling Owner）。
老巴斯的接班藍圖
早在 2013 年老巴斯過世一週後，六名手足就曾在練習場館會面，當時吉姆與約翰尼對出售球隊持開放態度，但出售門檻需要至少四名成員同意。珍妮對此始終保持抵制，並成為左右決定的關鍵票。隨著時間推移，珍妮收緊了核心圈子並對洩密高度警惕，透過媒體正面報導來塑造自己的公眾形象。然而，她在圈內也因背叛親信而聞名，不僅是傑瑞·韋斯特（Jerry West），連她的哥哥吉姆也曾是她對付的目標。
儘管年長的手足對此並不知情，但多位消息人士證實，老巴斯生前早已屬意由年幼的喬伊（Joey Buss）與傑西（Jesse Buss）在未來接管籃球營運，並在最後幾年對他們進行培訓。為了確保家族能長久持有湖人隊，老巴斯生前採取了多項法律措施來降低後代出售球隊的壓力，包括預繳遺產稅，避免子女因繳不起稅而被迫賣隊，以及建立「收購條款」讓手足間能互相收購股份。
遺產與股權分配制度
傑瑞巴斯生前為了保住球隊，精心設計了一套防護機制，主要包括：
◾遺產稅預繳：巴斯在晚年預繳了遺產稅，避免孩子們因無力支付高額稅金而被迫賣掉球隊。
◾保障孫子女利益：除了沒有孩子的珍妮外，其餘五位手足的子女在父母過世時，可獲得信託資產價值（即球隊估值）約 1.67% 的給付。此條款旨在提供財富，降低孫輩賣隊換現的動機。
◾股權分配與生活費：六位手足共享家族66%的湖人股權，每人每年根據球隊盈餘分紅。扣稅後，每人每年的淨收入約在300萬至500萬美元之間。
出售球隊內幕 兩位弟弟的秘密計畫
面對年長手足（珍妮、約翰尼、吉姆、珍妮）年事已高，且面對數十億美元的球隊估值，賣隊換現的誘惑日益巨大。約翰尼巴斯直言：「湖人隊是這個家族的緊張引爆點。」。
為了守住父親「保留球隊控制權」的遺願，兩位年輕弟弟喬伊與傑西於2024年底擬定了一個計畫，希望藉由低比例出售股權，說服手足賣出家族 66% 持股中的一小部分（約 5%-15%），以換取現金供年長手足養老，但保留家族的控制權。
另外，家族信託結構中存在「Last person standing」機制，若能守住持股，最終所有權將因年長者凋零而重新分配，而年紀較小的喬伊與傑西自然是最大受益者。
掌權後的消耗與形象轉變
珍妮掌權後的11個賽季中，湖人缺席季後賽的次數遠高於老巴斯時代。隨著批評聲浪湧現（包括對自家人馬佩林卡的質疑、對詹姆斯不滿），珍妮變得更加疑神疑鬼、縮小社交圈，並極度依賴公關手段打造公眾敘事。
湖人隊目前的命運完全取決於珍妮巴斯是否已到臨界點。而喬伊與傑西這兩位「本不該出生」的繼承人，正努力在姊姊的堅持可能鬆動前，透過財務重組案守住這個家族夢想。
消息來源：ESPN
|輩分
|成員
|與傑瑞巴斯的關係
|備註與家族矛盾點
|第一代
|傑瑞巴斯 (Jerry Buss)
|湖人隊已故老闆
|1979年入主湖人，開啟隊史輝煌年代。
|喬安 (JoAnn)
|第一任妻子
|已故，巴斯曾對她承諾「不再與他人有孩子」。
|第二代 (年長組)
|約翰尼 (Johnny Buss)
|長子 (喬安所生)
|曾於2017年與吉姆聯手發動政變失敗。
|吉姆 (Jim Buss)
|次子 (喬安所生)
|原負責籃球事務，但管理能力不佳，2017年下台並遭剔除權力核心。
|珍妮 (Janie Buss)
|女兒 (喬安所生)
|負責家族信託相關事務，家族權力邊緣人。
|珍妮巴斯 (Jeanie Buss)
|女兒 (喬安所生)
|現任湖人掌門人。也是沃特（Mark Walter）接手後唯一留任的巴斯家族人員。
|第二代 (年幼組)
|喬伊 (Joey Buss)
|三子(伴侶所生)
|前湖人研發副總裁、NBDL（發展聯盟）球隊前營運主管
|傑西 (Jesse Buss)
|四子 (伴侶所生)
|前湖人助理總經理、首席球探
|神秘長女
|Lee Klose
|第一個孩子
|1953年出生，因父母當時窮困被送養，2018年才曝光。
