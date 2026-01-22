我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宣虎留言祝福高允貞IG帳號破千萬粉絲。（圖／IG@goyounjung）

由高允貞（高胤禎）、金宣虎主演的Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》，推出後在網路上擁有超高討論度，劇中高允貞所飾演的角色車茂熙是一名默默無名的小演員，她的願望就是IG的追蹤數可以突破一千萬，隨著本劇的爆紅，戲外高允貞的IG追蹤人數也突破了一千萬，為此金宣虎親自到留言區祝福，高允貞也撒嬌放閃，讓許多粉絲看了紛紛被閃瞎！《愛情怎麼翻譯》開播不到一週，高允貞的IG帳號追蹤人數正式突破一千萬大關，巧合的是，她在劇中飾演的角色「車茂熙」，原本只是名不見經傳的小演員，卻在一夕之間爆紅成了全球粉絲破千萬的超級巨星，戲裡戲外相互呼應，宛如劇本照進人生，讓許多網友驚呼：「這是神預言。」高允貞IG追蹤數破千萬後，金宣虎搶先在留言區搶先祝賀，引用劇中台詞寫下：「恭喜妳，車茂熙（高允貞飾）小姐！」高允貞也用劇中角色語氣回應：「周浩鎮（金宣虎飾）先生……這是夢嗎？」兩人將戲裡的對話延伸到現實社群，番外篇般的互動，讓許多粉絲瞬間嗑到「這兩個人比我們還入戲！」高允貞、金宣虎從劇裡到劇外的高甜互動迅速在社群平台擴散，不少觀眾認為兩人CP感十足，「完全嗑到停不下來」，社群也出現許多劇迷敲碗，希望兩人不只停留在螢幕情侶，更期待未來有再次合作的機會，甚至有人直接喊話「拜託原地交往。」