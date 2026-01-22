我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晉級季後賽的機率，道奇隊機率高達95.3%。當地媒體《Dodgers Nation》對此充滿信心。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）新賽季即將展開，衛冕軍洛杉磯道奇隊再度展現統治力。根據《ESPN》最新數據預測，擁有大谷翔平的道奇隊今年蟬聯世界大賽冠軍的機率高達22.2%，不僅高居全聯盟30支球隊之首，更與排名第2的亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）拉開一倍以上的差距。道奇隊在休賽季大手筆補強，成功簽下救援投手迪亞茲（Edwin Diaz）與強打外野手塔克（Kyle Tucker），戰力堪稱豪華。在奪冠機率方面， 道奇以22.2%領跑全盟，第2名的勇士隊僅為10.2%，雙方差距超過兩倍。至於晉級季後賽的機率，道奇隊機率高達95.3%。當地媒體《Dodgers Nation》對此充滿信心，指出道奇已連續13個賽季打入10月季後賽，晉級幾乎已是既定事實。儘管數據亮眼，但專家也指出道奇陣中存在「主力高齡化」的問題。目前陣中擁有多位全聯盟最高齡的球員，包括36歲的弗里曼（Freddie Freeman）、35歲的蒙西（Max Muncy）以及33歲的貝茲（Mookie Betts）。《ESPN》記者杜立德（Brad Doolittle）認為，道奇仍有增加年輕戰力與運動能力的空間。他指出，若弗里蘭（Frieland）或金慧成（Kim Hye-seong）等年輕球員能準備好承擔更重要的角色，道奇蟬聯世界大賽冠軍的目標將更有機會實現。