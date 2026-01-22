我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王心凌（如圖）《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會最終站，將於本週五、六在台北小巨蛋登場。（圖／索尼音樂提供）

甜心教主王心凌的《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會即將迎來最終章，將於明（23）日、後（24）日連續兩晚重返台北小巨蛋，為全球巡迴劃下句點。不過，面對眾多南部粉絲敲碗期盼的高雄場，主辦單位寬宏藝術也首度揭露無緣成行的主因，因為這次的舞台設計太過龐大華麗，導致場地條件受限。《Sugar High》系列巡演從 1.0 一路進化到 2.0，至今已累積79場演出，也屢創秒殺與萬人大合唱紀錄。其中 2.0 版本的舞台設計更是結合了極致的音樂、燈光與美學，一舉橫掃MUSE Design Awards、iF Design Award、LIT Lighting Design Awards 4項國際設計大獎。主辦單位透露，由於2.0版的舞台機關複雜且體量巨大，對場館的高度有著極嚴格的要求。導致巡演雖然跑遍世界，卻不得不放棄包括高雄在內的許多城市，成為這次巡演唯一的遺憾。為了彌補無法到各地的遺憾，主辦單位寬宏藝術表示，台北收官場是以最高規格打造，除了經典的「20人空降小巨蛋」、「360度旋轉LED燈牆／環景天幕投影」以及唯美的「小巨蛋汪洋寧靜海」橋段將全數回歸，還準備了台北場專屬的限定內容與彩蛋曲目，要讓這趟旅程的終點站成為粉絲心中難以取代的回憶。對於即將在台北小巨蛋結束這段漫長的巡演旅程，王心凌表示：「《Sugar High 2.0》陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑、一起感動。」她認為，能夠回到台北，與一路相挺的歌迷一起把這段旅程唱到最後、收進心裡，是一件最幸福的事。