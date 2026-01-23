我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）因其卓越的攻守兩端實力，長期被拿來與已故傳奇科比（Kobe Bryant）做比較。近期休士頓火箭隊後衛范弗利特（Fred VanVleet）爆料，雷納德在2019年率領暴龍隊奪冠後，曾暗示自己的歷史地位已超越科比。對此，雷納德當時的隊友、現任評論員「聖堂射手」丹尼格林（Danny Green）公開表達不同看法，認為儘管雷納德具備天賦，但兩人的職業生涯成就仍有巨大差距。丹尼格林在參加《Byron Scott's Fast Break》節目時直言，雖然雷納德具備超越偉大傳奇的「工具」與才華，但頻繁的傷病嚴重阻礙了他的成就高度。「科比累積的成就——如果雷納德能保持健康，他有機會嗎？我認為他確實具備那樣的條件。」格林分析道：「但他的傷病確實傷害了他，他出賽的年資並不長。」格林進一步指出兩人在職業生涯長度與榮譽上的斷層，科比生涯奪下5座總冠軍，而雷納德目前為2座。而職業壽命方面，科比在NBA奮戰了20年，而雷納德目前的出賽年數僅約科比的一半。另外，格林認為雷納德近年更專注於進攻，在防守端接受挑戰的程度不如以往，這也影響了兩人在全能歷史地位上的評價。儘管反對「超越論」，格林仍對雷納德的智慧與性格表示敬意。他形容雷納德雖然話不多，但非常有主見且聰明，「當他開口說話時，大家都會傾聽，因為他平時沉默寡言，一開口往往會讓人感到驚喜。」對於雷納德在2019年巔峰時期展現的自信，格林表示可以理解。當時雷納德在季後賽場均繳出30.5分、9.1籃板與1.7抄截的數據，並拿下生涯第二座決賽最有價值球員（FMVP）。然而，格林強調，若要論及整個職涯的廣度與韌性，科比在20個球季中帶傷奮戰的精神與建立的皇朝，依然是雷納德目前難以企及的高峰。