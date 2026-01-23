我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士送出受傷的巴特勒與二輪籤，向沙加緬度國王隊換取拉文（Zach LaVine）與沙里奇（Dario Šarić）。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士送出巴特勒、庫明加（Jonathan Kuminga）與2026年首輪籤，向獨行俠換取戴維斯（Anthony Davis）與重回灣區的老將湯普森（Klay Thompson）。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然詹姆斯已41歲，但若能與柯瑞、戴維斯聯手，這套「全明星夢幻陣容」即便只有一年光輝，也足以撼動全聯盟票房。（圖／美聯社／達志影像）

▲受傷病困擾的中鋒恩比德（Joel Embiid）並非非賣品。勇士可以嘗試接手。（圖／美聯社／達志影像）

▲方案預設柯瑞主動要求離隊去追逐第5冠，勇士將他送往休士頓火箭，與杜蘭特（Kevin Durant）重聚。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊正面臨史前級的賽季危機。隨著明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因左膝ACL斷裂賽季報銷，這支高薪球隊瞬間陷入混亂。勇士在失去巴特勒後的第一場比賽就慘輸暴龍18分，單場更失掉145分。面對柯瑞（Stephen Curry）奪冠窗口可能就此關閉的威脅，美國體育媒體《CBS Sports》近日提出了5種從「可行」到「荒謬」的交易方案，試圖為勇士尋找生路。這是最直接的操作。勇士送出受傷的巴特勒與二輪籤，向沙加緬度國王隊換取拉文（Zach LaVine）與沙里奇（Dario Šarić）。對國王而言，這能幫助他們加速擺爛（Tanking）進程；對勇士而言，雖然拉文並非完美解答，但至少能為殘缺的側翼補上一名健康的即戰力。這個方案極具公關效果：勇士送出巴特勒、庫明加（Jonathan Kuminga）與2026年首輪籤，向獨行俠換取戴維斯（Anthony Davis）與重回灣區的老將湯普森（Klay Thompson）。雖然戴維斯也因腕傷缺陣至3月，但若能讓「浪花兄弟」重聚，這無疑將是職業體育史上最動人的回歸戲碼。這是方案2的「核彈加強版」。透過與湖人、獨行俠的三方交易，勇士送出巴特勒、格林（Draymond Green）與多枚首輪籤，換取詹姆斯（LeBron James）、戴維斯、布朗尼（Bronny James）以及鮑威爾（Dwight Powell）。雖然詹姆斯已41歲，但若能與柯瑞、戴維斯聯手，這套「全明星夢幻陣容」即便只有一年光輝，也足以撼動全聯盟票房。考量到76人目前正圍繞馬克西（Tyrese Maxey）與新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe）重建，受傷病困擾的中鋒恩比德（Joel Embiid）並非非賣品。勇士可以嘗試接手恩比德，雖然其健康風險極高，但恩比德擁有比名單中任何人都更高的「MVP等級上限」。若賭贏了，勇士能重返奪冠行列；若賭輸了，也能順勢進入重建期。這是最令人難以想像、卻又最具備長期戰略價值的「徹底重啟」。方案預設柯瑞主動要求離隊去追逐第5冠，勇士將他送往休士頓火箭，與杜蘭特（Kevin Durant）重聚。勇士則從中換取范佛利特（Fred VanVleet）、史密斯（Jabari Smith）、謝潑德（Reed Sheppard）以及寶貴的首輪籤。這能讓勇士一口氣換回大量潛力新秀，正式開啟「後柯瑞時代」。專家坦言，最後一項方案除非柯瑞親自開口，否則幾乎不可能發生。但在巴特勒報銷的當下，勇士若不採取激進動作，這支曾統治聯盟的傳奇球隊恐將面臨長時間的平庸與低迷。