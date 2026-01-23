美國時間2026年1月22日（台灣時間23日），全球籃球迷共同迎來了一個神聖的紀念日——已故傳奇巨星「黑曼巴」科比布萊恩（Kobe Bryant）單場狂砍81分的20周年。在2006年的這一天，科比帶領湖人隊以122：104逆轉擊敗多倫多暴龍隊，寫下僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）100分的神蹟，至今仍被公認為現代籃球最偉大的個人得分表演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
暴龍教頭回憶：用盡所有防守也擋不住

當年的暴龍隊總教練米切爾（Sam Mitchell）在20周年之際受訪時坦言，他早已釋懷：「那是科比啊！他當時手感燙到不行，我們只能接受。你能怎麼辦？」

米切爾回憶，當年他幾乎動用了所有能想到的戰術，甚至連大學時期的「Box and 1）」和「Triangle and 2」防守都搬了出來，「那是歷史級的偉大球員，那天晚上無論對手是誰，他都會拿到81分。他在底線被包夾時轉身後仰跳投，球甚至連籃框都沒碰到就進網。我當時在想，他怎麼能在失去平衡的情況下投進那種球？」

一個人下半場得分超過整支暴龍隊

這場比賽寫下了許多令人屏息的數據：

全場表現： 46投28中，命中率高達60.9%，三分球13投7中，罰球20投18中。

半場奇蹟： 科比在下半場狂轟55分，而猛龍全隊下半場僅得到41分。

極致效率： 在高強度的42分鐘出賽時間內，科比僅有3次失誤，卻有3次抄截。

率湖人逆轉　球迷見證神蹟

有趣的是，這場經典對決最初並非強強對話。當時的暴龍正在圍繞新秀波許（Chris Bosh）重建，而科比身邊的搭檔則是帕克（Smush Parker）與米姆（Chris Mihm）。暴龍在半場結束時一度領先18分，米切爾認為，正是因為暴龍當時「踢了湖人的屁股」，才徹底激怒了科比。

「如果那是一場分差在5到6分的比賽，科比可能拿個35分就收工了，」米切爾分析道，「但因為我們在贏他，他決定要在下半場接管比賽。」

籃框就像大海一樣

多年後，科比與米切爾見面聊起這場比賽。科比告訴他，那天晚上的籃框在他眼裡「就像大海一樣大」，無論怎麼投都會進。科比當時特別強調：「如果我拿了81分卻輸球，人們會說我自私；我與其他球員的不同之處在於，我的專注力始終是為了贏球。」

這場81分的比賽不僅是數據上的勝利，更是科比職業生涯中最具標誌性的精神體現。在20年後的今天，當社交媒體讓訊息變得碎片化時，這場比賽的完整影像與震撼力，依然提醒著世人何謂「曼巴精神」的極致。

消息來源：NBA

NBA相關報導：

🔥NBA／庫明加下半場砍20分！勇士127：145輸暴龍　柯瑞改寫神紀錄

🔥NBA／勇士還想賣庫明加！外媒爆「根本沒球隊出價」：只剩1隊想要

🔥NBA／庫明加神奇單打！勇士板凳席嗨翻　科爾卻被拍到「沒反應」

相關新聞

NBA賽程／1月23日快艇對湖人解析！　重點賽事資訊、轉播資訊一覽

詹皇降臨麥迪遜花園？　名嘴Simmons拋震撼交易：湖人該拿他換KAT

NBA／詹皇與巴斯不合被爆出！名記直呼不單純：湖人將有大事發生

湖人巴斯家族爭權內幕：老爸違背當年承諾　2弟弟想奪權惹怒珍妮