美國時間2026年1月22日（台灣時間23日），全球籃球迷共同迎來了一個神聖的紀念日——已故傳奇巨星「黑曼巴」科比布萊恩（Kobe Bryant）單場狂砍81分的20周年。在2006年的這一天，科比帶領湖人隊以122：104逆轉擊敗多倫多暴龍隊，寫下僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）100分的神蹟，至今仍被公認為現代籃球最偉大的個人得分表演。當年的暴龍隊總教練米切爾（Sam Mitchell）在20周年之際受訪時坦言，他早已釋懷：「那是科比啊！他當時手感燙到不行，我們只能接受。你能怎麼辦？」米切爾回憶，當年他幾乎動用了所有能想到的戰術，甚至連大學時期的「Box and 1）」和「Triangle and 2」防守都搬了出來，「那是歷史級的偉大球員，那天晚上無論對手是誰，他都會拿到81分。他在底線被包夾時轉身後仰跳投，球甚至連籃框都沒碰到就進網。我當時在想，他怎麼能在失去平衡的情況下投進那種球？」這場比賽寫下了許多令人屏息的數據：全場表現： 46投28中，命中率高達60.9%，三分球13投7中，罰球20投18中。半場奇蹟： 科比在下半場狂轟55分，而猛龍全隊下半場僅得到41分。極致效率： 在高強度的42分鐘出賽時間內，科比僅有3次失誤，卻有3次抄截。有趣的是，這場經典對決最初並非強強對話。當時的暴龍正在圍繞新秀波許（Chris Bosh）重建，而科比身邊的搭檔則是帕克（Smush Parker）與米姆（Chris Mihm）。暴龍在半場結束時一度領先18分，米切爾認為，正是因為暴龍當時「踢了湖人的屁股」，才徹底激怒了科比。「如果那是一場分差在5到6分的比賽，科比可能拿個35分就收工了，」米切爾分析道，「但因為我們在贏他，他決定要在下半場接管比賽。」多年後，科比與米切爾見面聊起這場比賽。科比告訴他，那天晚上的籃框在他眼裡「就像大海一樣大」，無論怎麼投都會進。科比當時特別強調：「如果我拿了81分卻輸球，人們會說我自私；我與其他球員的不同之處在於，我的專注力始終是為了贏球。」這場81分的比賽不僅是數據上的勝利，更是科比職業生涯中最具標誌性的精神體現。在20年後的今天，當社交媒體讓訊息變得碎片化時，這場比賽的完整影像與震撼力，依然提醒著世人何謂「曼巴精神」的極致。