▲身為死忠湖人迷的麥克唐納（Bill MacDonald）轉播了科比81分之戰，並與蘭茨（Stu Lantz）搭檔。（圖／美聯社／達志影像）

2026年1月22日不僅是傳奇巨星科比布萊恩（Kobe Bryant）單場81分的20周年紀念日，對現任湖人隊電視轉播主播麥克唐納（Bill MacDonald）而言，這更是他職業生涯中最不可思議的出道日。20年前的今天，他臨時代班坐上轉播席，意外見證並記錄了NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史上最偉大的得分表演之一。當年麥克唐納只是湖人轉播團隊的「備選名單」。由於原主播因故無法出席，身為死忠湖人迷的麥克唐納獲得了坐進傳奇播報員奇克·赫恩（Chick Hearn）生前座位的機會。麥克唐納回憶道，當時他只想著：「這可能是我這輩子唯一一次播報湖人比賽的機會，能和蘭茨（Stu Lantz）搭檔已經是巔峰了。」沒想到，那晚科比的表現讓比賽變成了「電子遊戲」。麥克唐納在播報中隨著科比的得分節奏聲音不斷攀升，當科比投進第70分的3分球時，麥克唐納在麥克風前尖叫「Yes!」。直到科比罰進第81分，他留下了那句經典的結語：「女士們先生們，你們見證了NBA歷史上單場第二高的得分紀錄。」最令麥克唐納印象深刻的不是榮耀，而是現實的轉變。在科比奪下81分的隔天，麥克唐納便回歸平時的雜活，前往一場僅有600名觀眾的校際籃球賽進行轉播。他的搭檔蘭茨笑著回憶，當麥克唐納走進那場小比賽的球場時，身旁的人都驚訝地問：「你不是昨晚才播報了科比81分的那個人嗎？」麥克唐納表示，即便前一晚參與了歷史，隔天面對Pooh Jeter等大學球員，他依然得戰戰兢兢地準備數據資料，這就是轉播員的日常。在那次驚人的首秀之後，麥克唐納於2011年正式成為湖人隊的全職主播。如今，他與蘭茨的搭檔已進入第15個賽季，兩人不僅是工作夥伴，更是至交好友。蘭茨評價當年的首秀：「那真的是最棒的出道作，你能參與歷史，這運氣到底要多好？」20年後的麥克唐納依然對這份工作充滿熱情，儘管他後悔當年沒把那場比賽的筆記板留下來，但科比在下半場狂轟55分的震撼，早已深深烙印在他的記憶與職業生涯中。