美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於24日早上9點，以徒手無繩索的方式攀登高508公尺的台北101，全程透過Netflix直播，引發全球關注，101董事長賈永婕昨（22）日深夜發文，透露自己無法控制的「一直吃一直吃」，承認處於很焦慮又難熬的狀態，向大家詢問該如何是好。
霍諾德登101前她壓力爆表 賈永婕：我一直吃一直吃
賈永婕昨晚在粉專發文：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」並附上一張她日前繫著鋼索爬上101最頂端、觸摸避雷針時拍的照片，貼文一發布引發廣大討論。
有網友看了賈永婕的動態後留言：「焦慮了！加油」賈永婕回覆：「不要說出來！」有人安撫她說挑戰會成功，賈永婕回說：「好難熬！」也坦承自己現在很緊張，其他網友紛紛表示：「有壓力會想吃」、「週六一切會順利的」、「讓世界看見台灣！」
霍諾德親筆保證不是玩命 促使賈永婕同意他攀登101
13年前，霍諾德即申請攀登101，遭官方以安全考量、來不及籌備拒絕，賈永婕日前透露，霍諾德去年10月來台灣場勘，並親自寫信給她，除了表達想挑戰攀登101的心願，也強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，「我絕對不是玩命」，每一項挑戰都是經過精密的科學評估和經驗，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為賈永婕點頭同意的重要關鍵。
霍諾德日前接受外媒專訪，透露屆時只會帶粉袋、穿褲子和T恤及特製的攀岩鞋攀爬101，被問及Netflix是否幫他規劃安全網，霍諾德說：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」他也表示，透過這次企劃，想告訴大眾：「這看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並且練習足夠，終究會發現它並不如想像中的困難。」
📌霍諾德登台北101直播時間、平台一次看
名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
時間：台灣時間2026年1月24日（週六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）
平台：Netflix 全球獨家直播（預計播出2小時）
資料來源：賈永婕的跑跳人生
我是廣告 請繼續往下閱讀
賈永婕昨晚在粉專發文：「怎麼辦，我陷入一個無法控制的狀態，一直吃、一直吃、一直吃！要怎麼停啊？」並附上一張她日前繫著鋼索爬上101最頂端、觸摸避雷針時拍的照片，貼文一發布引發廣大討論。
有網友看了賈永婕的動態後留言：「焦慮了！加油」賈永婕回覆：「不要說出來！」有人安撫她說挑戰會成功，賈永婕回說：「好難熬！」也坦承自己現在很緊張，其他網友紛紛表示：「有壓力會想吃」、「週六一切會順利的」、「讓世界看見台灣！」
13年前，霍諾德即申請攀登101，遭官方以安全考量、來不及籌備拒絕，賈永婕日前透露，霍諾德去年10月來台灣場勘，並親自寫信給她，除了表達想挑戰攀登101的心願，也強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，「我絕對不是玩命」，每一項挑戰都是經過精密的科學評估和經驗，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為賈永婕點頭同意的重要關鍵。
霍諾德日前接受外媒專訪，透露屆時只會帶粉袋、穿褲子和T恤及特製的攀岩鞋攀爬101，被問及Netflix是否幫他規劃安全網，霍諾德說：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」他也表示，透過這次企劃，想告訴大眾：「這看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並且練習足夠，終究會發現它並不如想像中的困難。」
名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
時間：台灣時間2026年1月24日（週六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）
平台：Netflix 全球獨家直播（預計播出2小時）