NBA美國職籃（National Basketball Association）根據知名記者西德里（Evan Sidery）消息指出，洛杉磯湖人目前仍然持續評估交易市場，布魯克林籃網中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）已成為湖人評估中的交易人選之一，而根據《ClutchPoints》記者亞普科維茲（David Yapkowitz）指出，多名湖人球員，包含射手柯奈特（Dalton Knecht）都是交易籌碼之一。
薪資空間緊張 湖人需搭配球員進行交易
湖人若想交易克拉克斯頓，薪資結構上將面臨不小挑戰。目前球隊距離NBA第一層奢侈稅門檻僅剩不到100萬美元空間，若要承接克拉克斯頓剩餘4年、總值9700萬美元、合約至2027-28賽季到期的合約，勢必需要搭配其他球員進行薪資配平。
現年25歲的克拉克斯頓正處於生涯第七個賽季，本季表現可說是近年最佳。截至目前出賽40場，場均繳出12.6分、7.5籃板、4.0助攻與1.4阻攻，投籃命中率高達58.3%，在攻防兩端皆具穩定影響力。
湖人盼補強禁區 柯奈特恐成籌碼之一
《ClutchPoints》記者亞普科維茲（David Yapkowitz）指出，湖人手中可作為交易籌碼的球員包括范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）與克勒貝爾（Maxi Kleber），並可能搭配射手柯奈特。
由於未來幾年湖人手中可動用的首輪選秀權數量有限，若想成功促成交易，管理層恐怕必須考慮釋出其中一枚首輪籤，才能滿足籃網方面的要價。
資料來源：《The Sporting News》
