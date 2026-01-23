NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克近期狀況低潮，明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）因本季角色定位問題，與總教練布朗（Mike Brown）傳出磨合不順，近期也傳出唐斯很有可能尼克交易對象之一，不過，尼克隨隊記者貝格利（Ian Begley）明確表示，球隊內部並未討論交易唐斯的可能性。
唐斯大約在身 尼克難以交易
唐斯本季場均貢獻20.8分、11.5籃板，投籃命中率46.9%，仍是尼克進攻端的核心之一。唐斯的頂級合約全額保障至2027-28賽季，合約年限與金額都讓交易難度相當高。貝格利也指出，至少在現階段，尼克仍打算以唐斯作為長期核心之一。
尼克持續低潮 交易截止日動作成關鍵
儘管如此，貝格利也認為，若尼克在2月5日交易截止日前再度出現長時間低迷，管理層勢必得重新評估方向。「如果在交易截止日前又出現像2勝9敗這樣的走勢，我認為那時候就必須認真思考，是否需要做出重大改變。」
但最後貝格利表示他認為尼克還沒有走到要交易唐斯這一步，「我不認為他們已經走到那一步，尼克目前並沒有在市場上兜售唐斯。」尼克在上一場大勝籃網後，終止球隊近期4連敗的低潮，但近10場只拿下3勝，在球隊狀況不好的狀態下，在交易截止日前會有什麼動作，將成為外界焦點。
資料來源：《The Sporting News》
