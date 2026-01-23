我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的傷兵魔咒似乎仍未止息。在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂報銷後，近期重回輪換陣容且表現極為出色的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），今（23）日在客場對陣獨行俠的比賽中再度因傷退場。儘管初步評估傷勢並無大礙，但接二連三的傷病打擊已讓勇士球迷徹底心碎，悲喊「這支球隊被詛咒了」。不幸發生在第二節，庫明加在一波進攻後一瘸一拐地返回休息室。根據記者Anthony Slater的最新報導，庫明加在該次切入中扭傷了左腳踝，並伴隨輕微的膝蓋過度伸展。球團保險起見決定讓他本場比賽不再回歸。雖然消息人士透露傷勢應不嚴重，預計不會長期缺陣，但短時間內連續失去核心戰力，仍讓勇士球迷在社群平台Reddit上崩潰。勇士隊的傷病慘況引發了灣區球迷的集體恐慌。有球迷將勇士隊的處境比作NFL的舊金山49人隊（San Francisco 49ers），感嘆整座城市的職業球隊都陷入傷病泥淖，直言「除了微笑點頭還能說什麼？這簡直是詛咒」。另外，社群上也有這樣的聲音：「灣區真的被詛咒了」、「球隊裡一堆老將，還有一堆板凳球員被迫打不擅長的位置等，這簡直就是傷病的溫床」、「雖然我一直不太喜歡庫明加，但我希望看到他進步並取得成功」、「別再黑庫明加了，感謝我們還有一隻準備好大戰一場的鬥犬」ESPN指出，在庫明加近期重返輪換後的30分鐘內，他已累計攻下30分，效率驚人。今日在對戰獨行俠的上半場，庫明加僅出賽9分鐘便以3投3中的百分之百命中率砍下10分，退場前的正負值高達+18。這也證實了在巴特勒報銷後，勇士管理層正計畫擴大庫明加在輪換中的角色，試圖以其運動能力填補側翼空缺。儘管勇士在巴特勒報銷後傾向留下庫明加，但關於他的交易傳聞並未停歇。資深記者Chris Haynes透露，沙加緬度國王隊一直對庫明加保持高度興趣。然而在目前的傷病潮下，勇士管理層似乎陷入兩難。一方面需要庫明加在場上提供能量，另一方面也需要他透過場上表現來證明價值，以增加未來的交易籌碼。