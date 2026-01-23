我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（24）日在主場迎戰達拉斯獨行俠，勇士這一場比賽再添傷兵，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）因左膝傷退，柯瑞（Stephen Curry）獨自帶隊，儘管他今晚27投14中，三分球15投8中，狂砍全場最高的38分，但仍無力救主，勇士終場以115：123輸球，吞下2連敗。上半場打完勇士以50：55暫時落後。勇士當家球星柯瑞半場出戰16分鐘，10投4中（含3記三分球）貢獻13分與2籃板；而獨行俠方面，備受矚目的新星弗拉格（Cooper Flagg）半場表現強勢，砍下11分並抓下9籃板，繳出準兩雙數據，聯手貢獻6分3助攻的老將湯普森（Klay Thompson），助球隊取得領先優勢。勇士隊在前鋒巴特勒（Jimmy Butler）報銷後，上半場再傳傷病驚魂。近期重回輪換的庫明加展現極高效率，僅出手3次全中拿下10分，但在第二節因傷返回更衣室。根據記者Anthony Slater及多方消息證實，勇士球團最初認定其為踝傷，但隨後修正為左膝痠痛，並確定本場比賽不會回歸。所幸最新消息指出，庫明加的傷勢並不嚴重，預計不會成為長期缺陣的結構性損傷，這對戰力吃緊的勇士隊來說無疑是個好消息。易籃再戰後，勇士仍然吃力地處於追分狀態，柯瑞在第三節火力全開，單節攻下13分，勇士在該節末也打出一波12：2的攻勢，瞬間反超分，以89：84進入到末節。第四節獨行俠在弗拉格帶領下，打出10：0攻勢再度取得領先，柯瑞雖然投進三分止血，但隨後獨行俠又打出11：0攻勢，這一波29：12的高潮基本上鎖定比賽勝利。勇士隊輸球之後，戰績為25勝21敗，落後西區第7的明尼蘇達灰狼達到3場，好不容易打出的4連勝氣勢沒了，距離季後賽行列又漸行漸遠。除了柯瑞得到38分之外，梅爾頓（De'Anthony Melton）斬獲22分，退場的庫明加得到10分，而團隊除了這3人竟玩人得分上雙。缺少得分點成為落敗主因，獨行俠方面馬歇爾（Naji Marshall）得到30分，弗拉格和克里斯提（Max Christie）各進帳21分。