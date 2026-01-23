我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA交易截止日逼近，休士頓火箭隊（Rockets）正積極尋求後場升級。根據名記Brett Siegel的最新報導，火箭管理層已開始在市場上試探合約還剩2年2600萬美元（約合新台幣8.2億元）的前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的交易價值，希望結合二輪選秀權，換回能填補范維利特（Fred VanVleet）報銷後空缺的即戰力控衛，目前球隊鎖定艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、皮朋二世（Scotty Pippen Jr.）懷特（Coby White）、多桑姆（Ayo Dosunmu）這4人。現年32歲的芬尼史密斯去年夏天加盟火箭，但因左腳踝手術缺席了開季前兩個月。自聖誕大戰復出以來，他多擔任替補角色，場均僅貢獻2.9分與2.8籃板。儘管帳面數據平平，但他在場時火箭的淨效率值（Net Rating）高達+9.5，防守效率值102.1更是頂尖水準。目前芬尼史密斯的合約剩餘兩年具備保障，分別為本季的1270萬美元及下季的1330萬美元，最後兩年則為非保障。雖然市場價值受傷病史限制，但對於急需「3D」防守型側翼的爭冠球隊而言，他仍是極具吸引力的拼圖。報導指出，火箭目前鎖定的後場補強目標包括：🏀艾爾瓦拉多： 鵜鶘隊（Pelicans）陣中最可能被交易的球員，已引起尼克與活塞等多隊關注。但因其薪資僅450萬美元，火箭若以芬尼史密斯（1270萬美元）交易，需搭配更多球員才能符合薪資匹配規則。🏀皮朋二世： 灰熊隊（Grizzlies）的新星後衛。不過灰熊目前尚未釋出願意放人的訊號。🏀公牛雙衛： 報導也提到了公牛隊的懷特與多桑姆，但這兩人的交易門檻較高，僅憑芬尼史密斯加二輪籤恐難以達成。在考慮補強的同時，火箭也明確表示不會送出受傷的資深控衛范維利特（Fred VanVleet），也不會做出任何可能削減高順位新秀謝潑德（Reed Sheppard）上場時間的交易。球團計畫在維持核心陣容的前提下，利用芬尼史密斯的薪資包來提升後場深度，為季後賽衝刺做準備。