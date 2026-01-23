我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（23）日在主場迎戰休士頓火箭，上演了一場球星對飆的精采好戲，靠著當家球星恩比德(Joel Embiid)繳出32分、15籃板、10助攻的「大三元」全能表現，加上馬克西(Tyrese Maxey)在延長賽獨拿6分接管比賽，76人最終以128：122驚險擊退火箭，將主場戰績拉回12勝12敗的五成勝率。這場比賽雙方殺得難分難解。正規時間終了前13.2秒，76人原本有機會絕殺比賽，但Maxey的切入上籃遭到火箭球星杜蘭特(Kevin Durant)無情封蓋，硬是將比賽拖入延長賽。進入延長賽(OT)後，76人迅速重整旗鼓。傷癒復出的喬治(Paul George)率先飆進三分球，隨後新秀艾吉康(VJ Edgecombe)抓下進攻籃板補籃得手，76人打出一波5比0攻勢奠定勝基。而在正規賽最後一擊失手的Maxey也在OT將功折罪，個人獨拿6分鎖定勝利。Maxey全場攻下全隊最高的36分外帶10助攻，是球隊致勝功臣。除了雙星閃耀，76人前鋒烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)此役表現也相當亮眼，貢獻26分給予球隊極大火力支援。因左膝傷勢管理缺席兩場的Paul George本場回歸，雖然手感尚在調整僅得10分，但在延長賽的關鍵三分球價值連城。火箭方面，老將Kevin Durant雖狂飆36分，且在正規賽末段有關鍵防守表現，仍無法帶領球隊延續3連勝。年輕小將湯普森(Amen Thompson)貢獻17分，謝潑德(Reed Sheppard)在第四節曾飆進3記三分球一度助火箭取得9分領先，可惜球隊在第四節後段長達3分多鐘熄火，遭76人追平比數。此役火箭陣容不整，哈勒戴(Aaron Holiday)因背部痙攣缺陣，中鋒亞當斯(Steven Adams)也因左腳踝扭傷高掛免戰牌。值得一提的是，76人傳奇球星「J博士」厄文(Julius Erving)今日也親臨現場觀戰，見證後輩們守護主場勝利。