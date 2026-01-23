我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的德州之旅充滿了悲壯氣息。今（23）日作客達拉斯，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟38分並投進8記三分球，勇士最終仍以115：123不敵獨行俠，吞下二連敗。更令球隊雪上加霜的是，剛重回輪換的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在比賽中因膝蓋與腳踝傷勢退場，賽後總教練科爾（Steve Kerr）證實，庫明加將在明日接受MRI（核磁共振）詳細檢查。本場比賽柯瑞展現超凡狀態，全場三分球15投8中，但其餘隊友在三分線外表現低迷，合計30投僅7中，包括波杰姆斯基（Brandin Podziemski）的4投0中以及希爾德（Buddy Hield）的5投1中。反觀獨行俠則在馬歇爾（Naji Marshall）30分、7籃板、9助攻的準大三元帶領下，搭配狀元熱門弗拉格（Cooper Flagg）21分、11籃板的強勢表現，成功收下四連勝。在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）因ACL斷裂賽季報銷後，勇士原計畫擴大庫明加的輪換角色，他也確實打出9分鐘內3投3中、正負值+18的高效演出。然而，這次突如其來的傷病讓勇士側翼戰力更顯捉襟見肘。賽後科爾談到球隊士氣時，語氣顯得低沉但堅定：「我們會繼續戰鬥，無論結果如何，都順其自然。」面對巴特勒報銷與庫明加傷情的不確定性，勇士目前的處境可謂極其艱難。科爾談到庫明加的傷勢時提到：「我們將評估傷情嚴重程度。實在可惜，他此前狀態正佳。下半場失去他的可用性，無疑對我們造成了重大打擊。」輸掉本場比賽後，勇士戰績來到25勝21負，雖仍排名西區第8，但與領先群的差距正逐漸拉開。球迷紛紛在社群媒體上呼籲球團應在2月交易截止日前為37歲的柯瑞找尋更多幫手，以緩解巴特勒報銷後的進攻空缺。接下來，勇士將飛往明尼蘇達，與目前西區強權森林狼（Timberwolves）展開背靠背的連戰，首場比賽將於台北時間1月25日清晨6:30開打。在傷兵滿營的情況下，這對勇士的韌性將是極大的考驗。