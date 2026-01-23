我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿日前慘敗給奧克拉荷馬雷霆後，球隊內部的茶壺風暴似乎正式引爆。當家球星「字母哥」阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo)賽後罕見地公開批評隊友，直指球隊目前缺乏化學反應，且場上表現「自私」，這番重話直接揭露了更衣室的低氣壓，更讓關於他的交易傳聞在2月5日交易截止日前甚囂塵上。面對目前戰績聯盟第一的雷霆，公鹿全場遭到壓制。儘管字母哥繳出19分、14籃板的雙十數據，但這遠遠不足以挽救球隊。賽後面對記者訪問時，這位兩屆年度MVP再也按捺不住情緒。「我們打得不夠努力……我們不是為了贏球而打，」字母哥語氣沈重地表示：「我們沒有團結在一起，化學反應根本不存在。有些人太自私了，只想著尋找自己的出手機會，而不是為球隊尋找正確的出手選擇。每個人都想靠自己單幹。」字母哥進一步指出球隊在逆境時的錯誤心態：「有時候我覺得，當我們落後10分、15分或20分時，大家試圖用『一個Play』就追回來，這根本行不通。我們必須一球一球、一個回合一個回合地慢慢追。」公鹿目前的處境確實令人擔憂。在輸給雷霆後，戰績來到18勝25敗，滑落至東區第11名。如果賽季在今天結束，這支幾年前的冠軍勁旅甚至連打附加賽(Play-In Tournament)的資格都沒有。如此低迷的表現，加上當家球星公開表達不滿，讓外界對於公鹿未來的猜測更加瘋狂。雖然字母哥過去一直展現對密爾瓦基的忠誠，但在球隊競爭力崩盤的情況下，管理層是否會被迫在截止日前做出重大改變，已成為全聯盟關注的焦點。