效力日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊的台灣小將陳睦衡，為備戰日職第2年球季，目前已在大阪展開自主訓練，休賽季首度嘗試「初動負荷訓練」，提升身體活動度，收到不錯的效果。談到今年球季的目標，陳睦衡喊出，「我會努力爭取成為支配下（正式）球員。」目標與古林睿煬、孫易磊以及徐若熙等台灣好手同在一軍奮戰。
陳睦衡去年二軍防禦率僅1.17 亞錦賽封鎖韓國打線
據《體育報知》報導，現年19歲的陳睦衡為備戰新球季，20日已返回日本，於大阪舞洲基地展開自主訓練。去年球季，陳睦衡在二軍出賽5場，戰績1勝、防禦率1.17，表現相當出色。季末陳睦衡入選第31屆亞洲錦標賽中華隊，預賽對上韓國隊主投5局無身分，被擊出3安，送出3次三振、2次保送，拿下勝投。不過在冠軍戰當中，陳睦衡對戰日本隊表現不理想，中繼1局，被擊出3安，送出3次保送，失3分。
休賽季首度嘗試「初動負荷訓練」 陳睦衡新球季目標支配下
雖然陳睦衡最快能飆到152公里，但他同時也發現了課題，「感覺身體的活動度還不夠好。」為此，在休賽季回到台灣期間，陳睦衡除了進行重量訓練，也首度嘗試了「初動負荷訓練」，以提升肌肉伸展性與關節活動度，而非單純增加力量，他表示。「這是第一次挑戰，目前感覺很不錯。」
近年來越來越多台灣球員挑戰日職舞台，除了效力於北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬與孫易磊，今年起徐若熙也將加入福岡軟銀鷹隊。面對同樣來自台灣的戰友，陳睦衡表示，「祈禱大家都能有好的表現，我也會努力升上一軍，與他們同場對決。」
