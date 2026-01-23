效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的外野手周東佑京今（23）日與軟銀隊正式簽下了一份5年20億日圓（約3.97億新台幣）的複數年合約。近2個賽季，周東的長打能力提升，從「腿哥」升級成「長槍」，身價因此大幅提升，由於周東今年有望取得自由球員（FA）資格，軟銀隊也開出大約留人，周東簽下大約後，也喊話今年的目標是「全局數全勤」。
本季將取得FA資格 周東佑京簽下5年20億大約
據《Full-Count》報導，周東去年賽季表現出色，不僅連續3年蟬聯盜壘王，還連續2年奪得金手套與最佳9人獎。由於他將在今年球季取得FA資格，軟銀球團開出了總額20億日圓的大型複數年合約留人。新合約並未在跨年前談妥，直到今日才塵埃落定，周東笑說，「簽好字了，感覺像是讓大家久等了，因為面臨FA資格取得。」周東透露這是一份3年固定、後2年變動制（3+2）的合約。
周東去年出賽96 場，繳出了110安、3轟、36分打點、打擊率2成86的成績。此外，他以35次盜壘成功奪下生涯第4座盜壘王頭銜，成為帶領軟銀隊達成洋聯2連霸及睽違5年日本一的關鍵人物。回顧去年球季，周東表示，「去年有些傷病，有些是無法避免的也沒辦法。比起辛苦，我更感受到這份工作的價值。」
從「腿哥」升級「長槍」 周東佑京身價大漲
面對即將挑戰的洋聯3連霸，周東展現鬥志，「從前年開始穩定出賽以來，每年都會因為受傷缺陣。今年我會以『全場次、全局數出賽』為目標努力。」此外，周東日前入選世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊名單，將挑戰個人連續2屆奪下「世界一」。
周東在2017年育成選秀第2輪入隊，由於跑壘速度飛快，初期主要擔任代跑任務，常在關鍵時刻跑出致勝分，近年來，周東的打擊能力也逐漸提升，從2024年球季開始，周東分別繳出15支、13支二壘安打，從「腿哥」升級「長槍」，身價也因此大幅提升。
