台灣甲組成棒列特博生技昨（22）日宣布，延攬日籍球員永田颯太郎，永田過去曾是「旅台留學生」，2022年日本職棒（NPB）育成選秀獲得東北樂天金鷲隊青睞，不過僅3個球季就遭金鷲隊釋出。永田日前在社群上表示，目標今年中職選秀，第一步先返台加盟甲組成棒，再展現實力拚中職選秀機會。現年25歲的永田，高中就讀出身日本愛知，高中畢業於菊華高校，2019年來台留學，就讀國立臺灣體育運動大學，在校期間加入臺體大棒球隊，是球隊主力游擊手、打線核心，一度以中職為目標。中職在2021年底修改選秀規章，替在台的外籍「棒球留學生」鋪路，只不過永田當時在台灣業餘的表現突出，在2022年日職育成選秀會被樂天隊指名，不過永田在日職3年的表現不是特別出色，菜鳥球季在二軍出賽58場、打擊率2成24。2024年球季，永田在二軍獲得破百場的出賽數，不過打擊率不增反減，下滑到僅1成73。去年球季永田出賽71場，153個打數敲出38安，打擊率2成48，季末遭球隊戰力外的通知，結束短短3年的日職生涯。永田在結束日職生涯後，也在社群上表示，將以中職選秀會作為接下來的目標。永田也跨出挑戰中職的第一步，加盟甲組成棒列特博生技。列特博生技成棒隊發文表示，「永田在台體大4年期間展現游擊、攻守兩端的優異實力，不僅練就流利中文，更具備日系細膩的守備功力與紮實的基本功，畢業當年是中職選秀的熱門人選，更催生出知名的『永田條款』，對於外國人來台就讀大學後的選秀門檻打開更寬廣的機會。」2021年年底，中職領隊會議修改選秀規章，修改出「凡在台灣國、高中在學累積超過3年以上，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年且在業餘成棒球隊效力超過3年即可視為本土球員參加選秀」，該條款也被稱為「永田條款」。