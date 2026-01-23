我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠新科狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）本季表現漸入佳境，已逐漸展現符合身價的統治力，唯獨外線手感冰冷一直是外界檢視的焦點。對此，球隊傳奇球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）在今（23）日受訪時霸氣護航，並拿自己當年的數據自嘲：「別擔心，我菜鳥年三分球命中率也才29％，後來也混得還不錯吧？」身為備受期待的去年選秀狀元，弗拉格在經歷開季的生澀後，近期已證明自己具備領導球隊的能力。不過在當今強調外線投射的NBA戰場，截至週五對戰金州勇士賽前，他的三分球命中率僅有28.6％，成為自身的一大弱點。對此，曾在2011年率領獨行俠奪冠的傳奇名將諾威斯基在《NBA on Prime》節目中表示完全不擔心。他笑著分享了一個冷知識為小學弟辯護：「告訴大家一個有趣的冷知識，我新秀賽季的三分球命中率是29％，結果後來結局還算不錯吧，所以我們完全不擔心Cooper的三分球。」諾威斯基進一步分析，這位年僅19歲的年輕人開季時承擔了太多責任，「他季初得扛控球後衛的重任，試著要分球給每個人，這對他來說負擔太重了。」隨著賽季進行，弗拉格逐漸適應節奏並找回自信。諾威斯基指出：「他一個月比一個月進步，現在投籃節奏更舒服了。自從他回到熟悉的位置後，節奏棒極了，場均能繳出26分、5籃板，投籃命中率還將近50％。」