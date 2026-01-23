我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月24日進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是密爾瓦基公鹿主場對上丹佛金塊的比賽。公鹿目前拿下18勝25敗，暫居東區第11名，金塊則是拿下30勝15敗，暫居西區第3名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。比賽地點：Fiserv廣場（密爾瓦基）比賽時間：台灣時間1月24日（六）上午 10：30公鹿本季由「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）單核帶隊，但戰績似乎不見起色，以目前陣容來看，似乎沒有人能夠成為阿德托昆博的幫手，公鹿近10場比賽僅拿下4勝6敗，主場本季9勝11敗。觀戰重點：約基奇持續缺陣、團隊起伏不定約基奇（Nikola Jokic）因傷持續缺陣，金塊失去核心的情況下，導致狀態起伏不定，先前曾二連敗輸給黃蜂以及湖人，上一場擊敗巫師才止住連敗，在約基奇與瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）都受傷的情況下，要如何擋住字母哥成為金塊重點。08：00 活塞VS火箭08：30 騎士VS國王08：30 籃網VS塞爾提克08：30 老鷹VS太陽09：00 灰熊VS鵜鶘09：00 雷霆VS溜馬10：30 公鹿VS金塊11：00 拓荒者VS暴龍📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08：00 活塞VS火箭、10：30 公鹿VS金塊NBA League Pass、Line Today。