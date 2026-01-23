NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間1月24日進行，該日有8場比賽，其中最受矚目的比賽是密爾瓦基公鹿主場對上丹佛金塊的比賽。公鹿目前拿下18勝25敗，暫居東區第11名，金塊則是拿下30勝15敗，暫居西區第3名，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

密爾瓦基公鹿（1825敗）vs 丹佛金塊（3015敗）

比賽地點：Fiserv廣場（密爾瓦基）

比賽時間：台灣時間1月24日（六）上午 10：30

 公鹿觀戰焦點：「字母哥」單核帶隊戰績掙扎

公鹿本季由「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）單核帶隊，但戰績似乎不見起色，以目前陣容來看，似乎沒有人能夠成為阿德托昆博的幫手，公鹿近10場比賽僅拿下4勝6敗，主場本季9勝11敗。

觀戰重點：

  1. 誰能幫助字母哥？
  2. 字母哥能否撐起球隊？
  3. 板凳能否挹注火力？

金塊觀戰焦點：約基奇持續缺陣、團隊起伏不定

約基奇（Nikola Jokic）因傷持續缺陣，金塊失去核心的情況下，導致狀態起伏不定，先前曾二連敗輸給黃蜂以及湖人，上一場擊敗巫師才止住連敗，在約基奇與瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）都受傷的情況下，要如何擋住字母哥成為金塊重點。

觀戰重點：

  1. 莫瑞能否成為一哥？
  2. 禁區戰力如何填補？
  3. 三分火力能否維持？

🏀NBA賽程（台灣時間1/24

08：00 活塞VS火箭

08：30 騎士VS國王

08：30 籃網VS塞爾提克

08：30 老鷹VS太陽

09：00 灰熊VS鵜鶘

09：00 雷霆VS溜馬

10：30 公鹿VS金塊

11：00 拓荒者VS暴龍


📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台

🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：08：00 活塞VS火箭、10：30 公鹿VS金塊

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

